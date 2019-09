Besser als jede Netflix-Serie: TV-Duelle, ja bitte!

Österreich ist Weltmeister, zumindest Europameister. Maximal die USA schaffen es vielleicht rund um die Präsidentenwahl ähnlich häufig, Politiker in TV-Studios für Diskussionen zu versammeln.

Wenn Pamela Rendi-Wagner bei einer Verbalattacke des Visavis lacht, ohne dass der Grund auch nur erahnt werden kann. Wenn sich Sebastian Kurz bei einem Zwischenruf im Wechselbad der Gefühle zwischen hilflos und genervt an die Moderatorin wendet. Wenn es Aussagen gibt wie: „Ich liebe Ihre Arroganz.“ (Rendi-Wagner gegen Sebastian Kurz). Oder: „Heizen Sie mit Eurofightern? (Werner Kogler gegen, erraten, Sebastian Kurz). Oder: "Ich kann auch gerne aufhören zu atmen, dann können Sie länger reden." (Beate Meinl-Reisinger gegen sie wissen schon wen): Das sind TV-Momente, die wir lieben.

Besser als jede Netflix-Serie funktioniert die Endlosschleife an Duellen, Konfrontationen und Elefantenrunden während des Wahlkampfes. Die Nachfrage des Publikums ist hoch, der Unterhaltungswert ebenso und das alles bei vergleichsweise läppischen Produktionskosten. Was will man also mehr.

Wie? Sie sind an Themen interessiert?

Wie? Was es mit dem Informationswert auf sich hat? Ach so! Nun, (partei)politisch Hardcore-Interessierte erfahren in den Formaten so ziemlich alles, was die Spitzenkandidaten zu bestimmten Themen sagen oder wo sie sich herumdrücken.

Aber, zugegeben: Am meisten interessiert im TV dann doch das Wie. Wie die Politiker agieren, wie sie reagieren, wie sie sich präsentieren. Man lernt sie authentisch kennen wie sonst kaum. Wobei: Man lernt, wie sie professionell auftreten - und wie professionell sie dabei sind. Das ist vielleicht nicht alles für die Wahlentscheidung, aber ziemlich viel. Weshalb wir den TV-Reigen noch nicht missen möchten: Er ermöglicht spannende Vergleiche zwischen Öffentlich-Rechtlich und Privat und dann auch wieder innerhalb der Privaten.

Noch immer nicht überzeugt? O.K. Nur zur Erinnerung: Es gibt einen Ausschaltknopf.

Contra von Oliver Pink:

>>> Spannung wie damals