Abschlag zwischen Wladimir Klitschko und Justin Timberlake

Matthias Schwab, Bernd Wiesberger und viel Prominenz treffen sich beim Alfred Dunhill Links Championship in Schottland.

St. Andrews/Wien. Das Alfred Dunhill Links Championship zählt zu den Highlights im Kalender der European Tour und wartet mit einer traditionellen Besonderheit auf. Ab heute (15 Uhr, live, Sky) versuchen sich an der Seite der Profis in der separaten Teamwertung auch wieder prominente Amateure auf den Linksplätzen in St. Andrews, Kingbarns und Carnoustie. In diesem Jahr greifen etwa Popstar Justin Timberlake, die Exfußballer Ruud Gullit und Luís Figo oder US-Schauspieler Bill Murray zu den Golfschlägern. Matthias Schwab geht mit Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko auf die Runde, Bernd Wiesberger mit Cricket-Legende Kevin Pietersen.

Die beiden Österreicher zeigten in den vergangenen Wochen auf und wollen sich auch bei dem mit fünf Millionen Dollar dotierten Turnier in Szene setzen. Die Konkurrenz ist allerdings hochkarätig, denn das frühe Saisonende der PGA-Tour hat Stars wie Rory McIlroy (NIR), Justin Rose (ENG), Shane Lowry (IRL) oder Jon Rahm (ESP) nach Schottland gebracht. Gecuttet wird nach drei Runden, die Top 60 sowie die 20 besten Teams qualifizieren sich für das Finale am Sonntag auf dem berühmten Old Course in St. Andrews.

Wiesberger und Schwab absolvierten Proberunden auf den drei Plätzen. "Die Plätze sind in hervorragendem Zustand. Allerdings ist es aufgrund des prognostizierten Schlechtwetters schwierig, die Bedingungen während des Turniers einzuschätzen", meinte Wiesberger. Beim Training legte der Burgenländer den Fokus auf das Driving und die Eisenschläge. "Mit diesen Bereichen war ich in der letzten Woche nicht ganz zufrieden - nun ist wieder alles auf Schiene", ergänzte der Österreicher. Auf das Spiel mit Pietersen, mit dem Wiesberger befreundet ist, freut er sich ebenso wie nach Platz 17 vergangenen Sonntag beim Tour-Flagship-Event im Wentworth GC auf "eine zweite starke Links-Woche".