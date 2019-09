Wie Google und Apple das Smartphone-Gaming umkrempeln

Netflix, Spotify und Amazon Prime haben sich längst am Film- und Musikmarkt durchgesetzt. Nun sollen auch Spiele als Streaming-Modell angeboten werden, ohne Extrakosten und Werbung. Doch das neue Geschäft findet nicht nur Befürworter.

Das Smartphone ist längst nicht mehr nur ein Telefon. Die Multimedia-Geräte haben den MP3-Player und die Kompaktkamera ersetzt. Auch die Spielekonsolen bekommen zunehmend Konkurrenz. Mehr als 1,5 Millionen Österreicher spielen bereits auf ihrem Smartphone. Ein Plus von 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Apples und Googles Vorstoß im Gaming-Segment könnten der Branche einen weiteren Schub bringen: Gaming-Abos ohne Zusatzkosten. Entwickler und Studios fürchten aber, dass sie durch die Umstellung finanzielle Einbußen erleiden könnten.



Candy Crush, Minecraft und Fortnite zählen zu den erfolgreichsten Smartphone-Spielen weltweit. Sie haben teilweise auch sehr junge Fangemeinden. Die Stiftung Warentest bewertete kürzlich 13 von 14 Spielen als "inakzeptabel für Kinder". In der Untersuchung ging es nicht um den Inhalt oder den Spaßfaktor, sondern darum, ob und wieviel Werbung, Zusatzkäufe oder Lootboxen in den Apps integriert sind. Und hier schneiden die getesteten Spiele nicht gut ab. Lediglich Pokémon Go wurde als nur "bedenklich" eingestuft. Die Stiftung Warentest fordert eine Erschwernis der In-App-Käufe. Auch wenn es bereits Eltern möglich ist, in den Einstellungen diese Kaufmöglichkeiten mit Pin zu sperren oder sie gänzlich zu deaktivieren.



Doch immer mehr junge Menschen geraten in die Schuldenfalle. In Großbritannien beschäftigte sich das Parlament erst kürzlich mit dem Fall eines 18-jährigen Briten, der bei dem Online-Rollenspiel "Runescape" mehr als 56.600 Euro verprasste. Die Spieleentwickler von "Runescape" von der Firma Jagex gaben zu, dass es durchaus möglich sei, noch mehr pro Woche für Waffen, Rüstungen und andere Dinge im Spiel auszugeben.