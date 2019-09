Britischer Generalstaatsanwalt: Oberstes Gericht schuf neues Recht

Geoffrey Cox bezeichnete die Abgeordneten als feig. Die britischen Parlamentarier wollen an eigenen Lösungen zur Vermeidung eines No-Deal-Brexits arbeiten.

Das britische Parlament hat also nie Pause gemacht. Die Unterbrechung der Sitzungsperiode für die Vorberietung einer Queen's Speech von mehreren Wochen wurde am Dienstag vom Höchstgericht in Großbritannien als unrechtmäßig erklärt. Also trafen sich die Abgeordneten des Unterhauses am Mittwoch wieder zu einer Sitzung. Premierminister Boris Johnson, der sich am Dienstag vom Urteil eher unbeeindruckt gezeigt hat, war noch am Heimweg von New York, da erklärte der britische Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox in seinem Namen vor den Abgeordneten, was er von der Entscheidung des Gericht hält. Er nannte es einen Akt richterlicher Gesetzgebung. "Der Supreme Court hat neues Recht geschaffen." Von nun an sei es unter der Kontrolle der Richter, ob die Länge der in Großbritannien üblichen Parlamentspause (Prorogation) akzeptabel sei. Das sei vorher nicht der Fall gewesen.

Dennoch akzeptiere er das Urteil, so Cox. "Ich akzeptiere, dass wir verloren haben. Wir lagen falsch, was das Urteil des Obersten Gerichts betraf". Aber es sei vertretbar gewesen, zu einem anderen Schluss zu kommen. Cox sah sich teilweise Rücktrittsforderungen ausgesetzt, weil er der Regierung empfohlen hatte, die inzwischen für unrechtmäßig erklärte fünfwöchige Parlamentspause bei Königin Elizabeth II. zu beantragen. Einen Rücktritt erwägt Cox nicht. Er prüfe aber, ob in den kommenden Tagen Dokumente aus seinem Rechtsgutachten veröffentlicht werden sollen, so der Generalstaatsanwalt.

„Dieses Parlament ist eine Schande"

Außerdem warf Cox dem Parlament vor, ein "totes" zu sein. Die Abgeordneten hätten kein Recht, in den grünen Bänken zu sitzen. "Dieses Parlament ist eine Schande", so Cox laut "The Guardian". Die Abgeordneten hätten bisher alles abgelehnt, dies sei feig.

Die oppositionellen Liberaldemokraten forderten Premier Boris Johnson auf, sich an die Gesetze zu halten. Man wolle mit anderen Parteien nach einem Weg suchen, um die Gefahr eines No-deal-Brexits schneller zu beerdigen. Bis 19. Oktober werde man sehen, ob sich der Premier an die Gesetze halte. Eine Sprecherin von Johnson hatte zuvor erklärt, der Premierminister sei weiterhin entschlossen, den Brexit zum 31. Oktober zu vollziehen.

Vorwürfe aus Johnsons Bürgermeisterzeit

Zur Sprache kommen könnten im Parlament auch Vorwürfe, eine mit Johnson befreundete US-Geschäftsfrau habe Geld aus Kassen der britischen Hauptstadt erhalten, als Johnson Bürgermeister von London war. Außerdem könnten die Abgeordneten weitere Dokumente aus den als "Operation Yellowhamm" bekannten No-deal-Plänen der Regierung fordern.

Der Brexit-Hardliner Michael Gove, der im Kabinett für die No-Deal-Brexit-Planung zuständig ist, kündigte an, dass die Regierung ihre Planungen für das weitere Vorgehen am Mittwoch im Parlament vorstellen wolle. Gove sagte dem Sender BBC, die Regierung müsse sich seiner Ansicht nach nicht dafür "entschuldigen, unseren Austritt aus der Europäischen Union voranzubringen".