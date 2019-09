Neue Website, alte Politiker, düstere Prognosen: Das Beste des Tages

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Ausnahmsweise stellen wir uns heute selbst ins Zentrum unseres Briefings - schließlich heißt es „das Beste des Tages“, und wie wir meinen, gehört unsere neue Website dazu. Wir haben „Die Presse“ digital gemeinsam mit der Berliner Designagentur Edenspiekermann und mit Einsatz neuer Technologien runderneuert. Damit stellen wir unsere Idee von digitalem Qualitätsjournalismus noch stärker ins Zentrum. Mehr dazu.

Was Sie heute wissen sollten

Brisante Mitschrift. In den USA dreht sich derzeit alles um ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Juli. Darin soll Trump seinen Amtskollegen gedrängt haben, Ermittlungen einzuleiten, die dem Demokraten Joe Biden schaden könnten. Eine nun veröffentlichte Mitschrift belastet den US-Präsidenten. Mehr dazu.

Selbstbedienungsladen FPÖ? Die Spesenaffäre rund um Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sorgt weiterhin für Aufregung. Aus der Wiener Landespartei gibt es widersprüchliche Aussagen darüber, ob das Spesenkonto abgesegnet war. Mehr dazu. Der steirische FPÖ-Landtagspräsident Gerhard Kurzmann meint, die FPÖ sei "zum Teil ein Selbstbedienungsladen gewesen“. Mehr dazu.

Düstere Prognosen. Eisschilde von Grönland und der Antarktis verschwinden und lassen den Meeresspiegel steigen, aber auch die Gletscher schmelzen. Das hat Auswirkungen auf viele Lebensräume, zeigt ein aktueller Bericht des Weltklimarats. Mehr dazu.

Heftige Debatte. Das britische Parlament ist wieder zusammengetreten. Hauptthema war das Urteil des Höchstgerichts, das die von Premierminister Boris Johnson verhängte Zwangspause aufgehoben hat. Mehr dazu. Nach harten Worten des Generalstaatsanwalts in Richtung Opposition war am Abend dann auch Premier Johnson am Wort - seine alte Botschaft: den Brexit endlich abschließen. Neuwahlen. Bei beidem legt sich das Parlament quer. Mehr dazu.

Worüber heute diskutiert wird

Information oder Qualkampf? Mit zahlreichen Formaten haben ORF und Privatsender den Wahlkampf begleitet. Gut so, findet Dietmar Neuwirth. Nicht ganz so gut, meint dagegen Oliver Pink. Mehr dazu.

Der innere FPÖ-Feind. „Eine gewisse Militarisierung der Ausdrucksweise durch FPÖler ist gewollt. Es gibt große Vorbilder für die angebliche Notwendigkeit, einen „inneren Feind“ zu bekämpfen", schreibt Kerstin Kellermann in einem Gastkommentar. Mehr dazu.

Zitat des Tages

Also, was auch immer Sie mit dem Staatsanwalt machen können wäre großartig US-Präsident Trump bittet den ukrainischen Präsidenten Selenskij um Wahlkampfhilfe

Welche Magazin-Geschichten Sie noch lesen könnten

Politiker und das Alter. Amerika streitet notgedrungen über ein Maximalalter für Präsidenten, Europa setzt auf die Jungen. Karl Gaulhofer widmet sich der Frage, wie sich das auf die Politik auswirkt. Mehr dazu.

Britische Seele im Exil. Für ihr drittes Album ließ sich Charli XCX von exaltierten Personen inspirieren und an eine Limousine fesseln. Samir H. Köck hat mit ihr über Erfolg, Euphorie und Los Angeles gesprochen. Mehr dazu.

Türkises Wandertagebuch. Ein neues Mediagram von Anna-Maria Wallner widmet sich Altkanzler Sebastian Kurz. Er war einer der ersten Politiker auf Instagram, was sich jetzt bezahlt macht. Mehr dazu.

Was Sie heute Abend hören könnten

Clever am Zeitgeist. Deichkind, die Spaß-Anarchie-Band aus Hamburg, legen ihr siebtes Opus, „Wer sagt denn das?“, vor. Einmal mehr sind sie ganz nah am Zeitgeist, ohne Sklave desselben zu werden, meint Samir H. Köck. Drei Singles des Langspielers gibt es bereits auf den Streamingdiensten, das Album erscheint am Freitag. Mehr dazu.

Was morgen geschieht

US-Außenminister Pompeo und sein russischer Kollege Lawrow wollen am Rande der UNO-Generaldebatte zu ihrem ersten Treffen seit dem Ende des INF-Abrüstungsvertrages zusammenkommen.

Der Prozess gegen Ex-Finanzminister Grasser wird fortgesetzt.

Die Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl treffen sich zur ORF-"Elefantenrunde“.

Bild des Tages