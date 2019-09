Künsterlinnen im Fokus - Das Ende der Disziplin(en)

Im Rahmen der Reihe Künstlerinnen im Fokus spricht „Presse“- Kunstkritikerin Almuth Spiegler mit dem Rektor der Akademie der bildenden Künste Johan F. Hartle, den Künstlerinnen Elisabeth von Samsonow und Laura Wagner und Kurator Severin Dünser.

Alle machen heute alles - in der zeitgenössischen Kunst zeigt sich das extrem. Es gibt nicht mehr den Bildhauer, die Malerin, den Grafiker, die Performerin. Doch nicht nur die Gattungsgrenzen sind längst verschwommen, auch die Geschlechterklischees treffen immer seltener zu. Immer mehr junge Frauen etwa machen schwere Skulpturen. Immer mehr Männer bewerben sich in der lange als feministisch abgestempelten Performanceklasse. Immer mehr Kunstschaffende vermarkten sich (und andere) selbst. Wien ist in Europa ein Brennpunkt dieser Entwicklungen. Wie reagieren Kunstuniversitäten heute auf die Ansprüche neuer Generationen? Wie reagiert der Kunstmarkt?

Darüber diskutieren mit „Presse“- Kunstkritikerin Almuth Spiegler:

Johan F. Hartle, Rektor der Akademie der bildenden Künste,

Elisabeth von Samsonow, Künstlerin

Laura Wagner, Künstlerin

Severin Dünser, Kurator des Belvedere 21

Datum und Ort:

28. September 2019

15 Uhr

Lassallestrasse 5

1020 Wien

Anmelden unter: parallelvienna.com/diepresse