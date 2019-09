Der Abgang des Plácido Domingo

Die Unschuldsvermutung gilt nur offiziell: Plácido Domingo verlässt als Reaktion auf Belästigungsvorwürfe die New Yorker Met. Wien steht noch zu ihm.

Eine Kostümprobe war sein letzter Auftritt an der New Yorker Met. Einen Tag bevor Plácido Domingo dort Macbeth singen hätte sollen, hat er am Dienstag von sich aus erklärt, dass er für immer die Met verlasse. „Ich weise die Anschuldigungen gegen mich entschieden zurück“, heißt es in seiner Erklärung, „und mache mir Sorgen um ein Klima, in dem Menschen ohne angemessene Untersuchungen verurteilt werden.“ Doch er wolle nicht von der Arbeit seiner Kollegen ablenken. In Wien sind seine Staatsopern-Auftritte als Macbeth Ende Oktober und Anfang November noch intakt.