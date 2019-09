Die Folgen nach dem Strache-Beben

Wie werden sich Ibiza und die Spesencausa auf das Ergebnis auswirken? Womöglich sind die Folgen für den Sonntag gering – für die Zeit danach aber nicht.

Wien. Die Dramaturgie erinnert an Ibiza: Eine Woche vor der Wahl, Ende Mai war es noch die EU-Wahl, erschüttert ein Skandal die Republik. Damals trat Heinz-Christian Strache nach seinen kompromittierenden Aussagen auf Ibiza als Vizekanzler und FPÖ-Chef zurück. Und seine Partei? Die fiel am Wahlsonntag zwar auf 17,2 Prozent zurück – verlor aber nicht so viele Stimmen, wie von manchen vermutet. Nun, eine Woche vor der Nationalratswahl, ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien gegen Strache wegen des Verdachts der Veruntreuung. Und in der FPÖ ist längst ein Machtkampf ausgebrochen.