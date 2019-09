Nationalratswahl: Wien rechnet mit Wahlkartenrekord

Bis Dienstag wurden in Wien mehr als 250.000 Wahlkarten beantragt.

Wien. Bei der diesjährigen Nationalratswahl ist der Andrang auf die Wahlkarten besonders hoch: In Wien wird es bei dieser Wahl einen neuen Rekord bei der Zahl der Wahlkarten geben. Allein bis Mittwochfrüh wurden laut der zuständigen Magistratsabteilung rund 253.000 Wahlkartenanträge gestellt, wie „Die Presse“ erfuhr.

Bei der Bundespräsidentenstichwahl im Mai 2016 waren es rund 222.000 Wahlkarten, die in Wien beantragt wurden. Bei der vorigen Nationalratswahl im Jahr 2017 hatten in Wien rund 205.000 Wähler eine Wahlkarte beantragt, bei der Gemeinderatswahl 2015 waren es knapp 204.000 Wahlkarten gewesen, die in Wien beantragt wurden.

Die Frist, um Wahlkarten schriftlich zu beantragen, ist mit Mittwoch abgelaufen. Bis Freitag, 27. September um zwölf Uhr können Wahlkarten allerdings noch im zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamtes beantragt werden.

Mit der Wahlkarte kann entweder sofort bei der Abholung im Wahlreferat, am Wahltag in jedem beliebigen Wahllokal in Österreich oder per Briefwahl gewählt werden. Bei der Briefwahl ist zu beachten, dass die Karte spätestens am Wahltag kommenden Sonntag um 17 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangen muss. (beba)