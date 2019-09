ÖVP-Datenaffäre: Nehammer räumte „Falter“-Zweifel aus

Geschichte über „merkwürdig hohe Spesen“ letztlich nicht gedruckt.

Wien. Um die „ÖVP Files“ ist es zuletzt wieder ein wenig ruhiger geworden. Der „Falter“ hat diesbezüglich auch schon seit zwei Wochen nichts mehr veröffentlicht. Eine Erklärung dafür lieferte „Falter“-Chefredakteur Florian Klenk am Mittwoch in seinem „Newsletter“: „Sie werden es nicht glauben, aber wir wurden am Montag erstmals zu einem richtigen Hintergrundgespräch geladen. Und zwar von Karl Nehammer, dem ÖVP-Generalsekretär.“ Und weiter: „Wir hatten neue merkwürdige Zahlungsbelege in unseren Datensätzen gefunden, die den Verdacht nahelegten, dass einzelne Abgeordnete merkwürdig hohe Spesen verrechnen können. Nehammer setzte sich erstmals mit uns hin, ging die Belege Stück für Stück durch und konnte unsere Fragen schlüssig beantworten. Das Ergebnis: Die Geschichte ist keine Geschichte mehr. Wir haben sie daher auch nicht gedruckt.“ (red.)