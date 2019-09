Wenn der SPÖ-Wahlkampfleiter, Christian Deutsch, beim morgendlichen Ringelpiez die Stimme senkt: „Wir müssen reden“ – dann ist Feuer am Dach!

Wenn der SPÖ-Wahlkampfleiter, Christian Deutsch, beim morgendlichen Ringelpiez die Stimme senkt: „Wir müssen reden“ – dann ist Feuer am Dach! „Wås maanst denn?“, fragt der Wiener Bürgermeister und Parteichef. „No, die Causa Numero eins!“ Alle verstehen: die Causa Chorherr und der Wohnhausturm (nicht in Babel; sondern am Heumarkt). Lange Pause. „Da kånn ich nur empfehlen“, meint der Bürgermeister, „mir san amål gånz stad. Gar net mucksen, geht uns gar nix an. Das soll'n die Greanen allein ausbåden.“ – „Aber Michi“, jammert Genosse Deutsch, „mir hängen da mindestens so drinnen.“ – „Mir net“, sagt der Parteichef, „höchstens mei' Vorgänger und sei' ganze Entourage!“ - „Michi, mir haben immer für den Turm g'stimmt, mir waren oft lauter als die Vassilakou!“ Er muss es ja wissen, denn er hat als roter Gemeinderat auch dafür gestimmt. So wie Herr Oxonitsch und früher Herr Schicker, Frau Brauner, Herr Kopietz, Frau Wehsely. Alle haben sie an dem giftigen Gebräu mitgekocht. „Es muss was g'schehn“, drängt Herr Deutsch: „Bürgermeister! Sag was!“ Und so sprach Herr Dr. Ludwig: Volle Transparenz, volle Kooperation mit den Staatsanwälten, und das schon seit zwei Jahren . . . usw. und blabla. Bald sind Wahlen. Gottlob. Dann kann man das Ganze endlich fürsorglich begraben. (hws)

Reaktionen an: hans-werner.scheidl@diepresse.com