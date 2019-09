„Werft die Purchen zu Poden!“ *

Ariel Muzicant hat auch mich in seinem „Presse“-Gastkommentar erwähnt. Sein Text bedarf einiger Anmerkungen.

Als einer der in einem „Presse“-Gastkommentar (17. 9. 2019) zum Thema „Burschenschafter in staatlichen Verantwortungspositionen“ Genannten ist es mir ein Anliegen, darauf zu replizieren. Ja, es ist richtig, es gibt eine nicht kleine Anzahl von sogenannten schlagenden Korporierten, die in Österreich für den Staat Verantwortung übernehmen und Kraft ihrer Qualifikation und ihres unverbrüchlichen Glaubens an Republik und Demokratie offensichtlich auch in bestem Maße dafür geeignet sind. Auch wenn nur einige der im Gastkommentar von Ariel Muzicant aufgelisteten Persönlichkeiten tatsächlich Burschenschafter sind – viele sind Mitglieder anderer Verbindungen –, haben alle eines gemeinsam: Sie zählen zur konservativen Elite des Landes und sind bereit, diesem zu dienen.

Das Wesen der Republik mit ihrer Möglichkeit, als Bürger am Staatswesen zu partizipieren, ist für uns nicht vorrangig berufliche Option, sondern vor allem Verpflichtung, dem Staat zu dienen, damit dieser den Bürgern dienen kann. Wohl auch ein Grund für die hohe Dichte an Milizoffizieren unter uns. Dass viele von uns diesen Weg weitergehen und in ihrem Leben nicht von persönlicher Gewinnmaximierung angetrieben sind, ist ein Faktum, auf das wir stolz sind. Die Bezeichnung „deutschnational“ wird von unseren Kritikern oft so missinterpretiert, dass wir die Republik Österreich nicht anerkennen würden und von einer kruden Idee eines „Anschlusses“ überzeugt seien. Die Wahrheit ist, dass sich unser republikanisches Bekenntnis im Wort „deutschnational“ widerspiegelt. Mit national war und ist schlicht die Zusammengehörigkeit eines Staatsvolkes über die von Fürsten willkürlich gezogenen Schrebergartengrenzen für deren persönlichen Machterhalt hinaus gemeint. Die bürgerliche Revolution Deutschlands war die der Studenten und Arbeiter, die ihrem Land Geist und Kraft liehen und dafür staatliche Einheit sowie ihr Recht auf Mitbestimmung und -gestaltung forderten. Das ist gelungen. Nur sind Rechtsstaat, Demokratie und Freiheit von autokratischer Herrschaft keinen Tag lang selbstverständlich, es ist vielmehr ein täglicher Aufwand, diese Grundpfeiler der Aufklärung zu erhalten. Diesem Aufwand sehen wir uns verpflichtet.

Zum Schluss ganz konkret: Seit 2018 bin ich Aufsichtsratsvorsitzender der AGES GmbH (ca. 70 Mio. Jahresumsatz, ca. 1300 Mitarbeiter). Sollte ich meinen Pflichten nicht ordnungsgemäß nachkommen, hafte ich wie alle Aufsichtsräte für einen etwaigen Schaden. Ich bin promovierter Agrarwissenschaftler, betreibe ein Ziviltechnikerbüro und eine Landwirtschaft. Für meine Aufsichtsratstätigkeit erhalte ich etwa 4500 Euro brutto Aufwandsentschädigung pro Jahr. Ich hoffe, dass niemand der Meinung ist, ich mache das des Geldes wegen.

Wir erwarten Vernunft

Ein weiterer auf der Liste zu Findender ist mein Freund Univ.-Prof. Dr. Reinhard Kienberger. Er hat seine wissenschaftliche Ausbildung in Wien und Stanford absolviert, leitete Forschungen zur Quantenphysik am Max-Planck-Institut in Garching, hat den Lehrstuhl für Laser- und Röntgenphysik an der TU München inne und ist dort auch Studiendekan für Physik. Seit 2018 ist er auch Universitätsrat der TU Graz und sieht sich nun einem Diffamierungsversuch ausgesetzt, weil er ganz offensichtlich nicht jener Durchschnittlichkeit entspricht, die sich manche von Universitätsräten heute erwarten.

Wir erwarten kein Dankeschön, aber auch kein Monty-Python-Zitat *, nur ein wenig Vernunft. Von Politik, von Medien und von unseren Kritikern.

Dr. Arthur Kroismayr (41), Studium der Landwirtschaft (Tierproduktion) an der Boku Wien und TU München-Weihenstephan, Landwirt im Familienbetrieb.

