Scheinfirmen nach Brexit verhindert

(c) APA/AFP/OLI SCARFF

EU-Aufseher haben verboten, leere Firmenhüllen in der EU zu gründen.

Wien. Der bevorstehende EU-Austritt Großbritanniens hat viele Finanzfirmen dazu veranlasst, sich Gedanken über ihren künftigen Zugang zum EU-Binnenmarkt zu machen. Einige davon kamen auf die Idee, eine Art Briefkastenfirma in einem der 27 EU-Länder zu gründen, aber dennoch ihr operatives Geschäft weiterhin von London aus durchzuführen – ganz so, als hätte es den Brexit nie gegeben.

„Nur eine Hausadresse und sonst nichts dahinter – das haben wir verhindert“, sagte Verena Ross, die Direktorin der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (Esma) im Zuge eines Pressegesprächs beim Börsianer-Festival in der Wiener Hofburg. Es habe zahlreiche Ambitionen gegeben, Firmensitze etwa nach Irland zu verlegen, die Mitarbeiter und das Geschäft aber in der City of London beizubehalten.

Daher haben die EU-Finanzkontrolleure Mindestanforderungen für die Steuerung, Entscheidungsfindung und das Personal ausgearbeitet. „Wir haben bestimmt, welche Funktionen erfüllt sein müssen. Es wird erforderlich sein, eine entsprechende Infrastruktur zu betreiben“, sagte Ross.

Versuche im Keim erstickt

Neben der EU-Aufseherin saß auch Klaus Kumpfmüller, Vorstand der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA), am Podium und pflichtete ihr bei: „Die Assets müssen dort sein, wo das Unternehmen seinen Sitz hat. Das ist für uns als Aufsicht, aber auch für den Finanzplatz wichtig.“ Man hätte hier gut zusammengearbeitet und alle Versuche, über leere Firmenhüllen weiterhin am EU-Binnenmarkt teilzunehmen, im Keim erstickt.

Es gäbe bereits zwischen 300 und 400 reguläre Bewerbungen von Wertpapier- und Investmentgesellschaften aus Großbritannien, die sich nach dem Brexit in einem der 27 EU-Länder neu niederlassen wollen. Diese Anfragen werden derzeit auf nationaler Ebene abgearbeitet, man hätte sie aber auch auf europäischer Ebene diskutiert, sagte Kumpfmüller. Zielländer sind vor allem Deutschland, die Niederlande, Luxemburg, Frankreich und Irland. In Wien gibt es kaum neue britische Anbieter, einige haben aber ihre Gesellschaftsformen geändert. (koka)