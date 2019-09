Trump gerät in Ukraine-Affäre unter Druck

Donald Trump mit Staats- und Regierungschefs bei der UNO in New York. Währenddessen holte ihn eine neue Affäre in Washington ein.

Die Demokraten leiten Schritte für eine Amtsenthebung des US-Präsidenten ein. Trump veröffentlicht ein Telefonat, in dem er den ukrainischen Präsidenten um „einen Gefallen“ bittet.

New York. Einen Tag, nachdem die Demokraten erste Schritte für eine Amtsenthebung Donald Trumps in die Wege geleitet haben, zeigt sich: Der US-Präsident hat Wolodymyr Selenskij, seinen ukrainischen Kollegen, aufgefordert, gemeinsam mit Justizminister William Barr und Rudy Guiliani die Machenschaften seines politischen Mitbewerbers Joe Biden und dessen Sohns Hunter unter die Lupe zu nehmen. Die Demokraten fühlen sich bestätigt, dass Trump die Verfassung „missachtet“ habe, wie es Nancy Pelosi, die Chefin des Repräsentantenhauses, formulierte.



Selenskij hat sich in dem viel diskutierten Telefonat im Juli nach eigenen Angaben nicht von Trump unter Druck gesetzt gefühlt. Es sei ein "normales" Gespräch gewesen, sagte der ukrainische Präsident am Mittwoch in New York am Rande der UN-Vollversammlung bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump.



Fünf Fragen und Antworten zu den Vorwürfen.