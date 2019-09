Das sind die bestverdienenden EU-Parlamentarier

Transparency International listet die Nebeneinkünfte der EU-Abgeordneten und -Fraktionen auf. Unter den Top Ten findet sich auch eine österreichische Partei.

Britische Europaabgeordnete im Allgemeinen und die Brexit Party im Speziellen führen die Liste mit den bestbezahlten Nebenjobs an. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Auflistung von Transparency International kommen 22 Abgeordnete der Brexit Party auf ein jährliches Zubrot in Höhe von 2,1 Millionen bis 4,7 Millionen Euro.

Ihr Chef Nigel Farage steht in dem Abgeordneten-Ranking von Transparency nur auf Rang sieben, er weist nach Angaben der

Organisation jährlich Nebeneinkünfte von 360.000 Euro auf. Spitzenreiter ist der Abgeordnete der Brexit Party Ben Habib, dessen jährlichen Zuverdienst Transparency mit 960.000 Euro angibt. Polens Ex-Außenminister Radoslaw Sikorski (EVP) rangiert auf Platz zwei mit

bis zu 588.000 Euro.

Nach Angaben der Organisation haben die EU-Abgeordneten mehr als

1.400 Nebentätigkeiten deklariert, davon 842 gegen Bezahlung. Rund

30 Prozent der EU-Parlamentarier beziehen auf diese Art und Weise

ein Nebeneinkommen. Da diese Einkünfte von Monat zu Monat häufig

stark schwanken, gibt Transparency eine Bandbreite der

Nebeneinkünfte an. Die finanziellen Erklärungen der EU-Abgeordneten

seien oft zu vage, kritisiert die Organisation.

Nach der Brexit Party weisen die meisten Nebeneinkünfte die

EU-Parlamentarier der rechtspopulistischen Lega in Italien auf. Die

ÖVP steht im Parteien-Vergleich hinter der CDU auf Platz zehn.

Im direkten Vergleich der Abgeordneten finden sich vier

Österreicher unter den Top-50 der Nebenverdiener im EU-Parlament.

Auf Platz neun liegt laut Transparency der SPÖ-Europaabgeordnete

Hannes Heide (90.036 bis 252.000 Euro jährlich), dahinter liegen auf

den Plätzen 22 bzw. 23 die ÖVP-Mandatarin Angelika Winzig (36.036

bis 180.000 Euro) und die Grüne Sarah Wiener (30.072 bis 155.952

Euro). Auch die ÖVP-Europaabgeordnete Barbara Thaler wird mit einem

jährlichen Nebeneinkommen von 24.024 bis 120.000 Euro von

Transparency unter den führenden 50 EU-Abgeordneten aufgelistet.

Auch im Vorjahr hatte laut Transparency rund ein Drittel der 751

Abgeordneten zum Teil lukrative Nebeneinkünfte.