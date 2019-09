St. Pöltens Premierensieg in Champions League bleibt unbelohnt

(c) SKN St. Pölten Frauen

Die SKN-Frauen gewannen das Rückspiel gegen Twente Enschede 2:1, schieden aber trotzdem im Sechzehntelfinale aus.

Im zwölften Versuch hat es für St. Pölten mit dem ersten Sieg in der Champions League geklappt. Österreichs Serienmeister gewann das Sechzehntelfinalrückspiel der Champions League bei Twente Enschede 2:1, der Erfolg war nach der 2:4-Niederlage im Heimspiel vor zwei Wochen aber zu wenig für den Aufstieg.

Die frühe Führung durch einen Abstauber von Bernadett Zagor (6.) hatte St. Pölten Hoffnung auf die Aufholjagd gemacht, doch Fenna Kalma, im Hinspiel Dreifach-Torschützin, machte die Aufgabe mit dem prompten Ausgleich noch schwieriger (8.). Maria Mikolajova besiegelte mit ihrem Treffer nach der Pause (51.) zumindest den ersten Sieg eines österreichischen Teams in der Königsklasse seit Neulengbach 2014.

Für St. Pölten ist das frühe Ausscheiden umso bitterer, als dass der heimische Tabellenführer im wahrscheinlichen Falle des neuerlichen Titelgewinns aufgrund des Rückfalls in der Uefa-Wertung in der kommenden Saison nicht mehr für das CL-Sechzehntelfinale gesetzt ist, sondern schon in der ungeliebten Qualifikationsrunde im Sommer antreten muss.

Champions-League - Sechzehntelfinale/Rückspiel: Twente Enschede - St. Pölten 1:2 (1:1). Tore: Kalma (8.) bzw. Zagor (6.), Mikolajova (51.). Hinspiel: 4:2.