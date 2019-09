Kommunikationsknopf

Eine neue Kampagne will Jugendliche für Hotellerie und Gastronomie begeistern. Und begeht dabei einen schweren Fehler.

Junge Menschen für den Tourismus begeistern zu wollen ist eine gute Idee. Das war wohl die Intention der neuen Hogast-Plattform HalloImTourismus.at, auf der Jugendliche für die Berufsbilder in Hotellerie und Gastronomie begeistert werden sollen. Die chic graublaue Seite gibt Infos, da erzählen Lehrlinge aus ihrem Alltag und Interessierte finden über ein Quiz heraus, welches Berufsbild zu ihnen passt. Und natürlich gibt es einen kostenlosen Recruiting-Bereich zum Bewerben für offene Stellen.

Alles in Ordnung also? Nicht ganz. Denn die Kommunikation für diese Plattform beginnt mit den Worten: „Durcharbeiten am Wochenende, schlechte Bezahlung und ein rauer Umgangston – so stellt man sich gemeinhin die Arbeit im Tourismus vor. Das schlechte Image hat Folgen, Ende 2018 waren laut AMS über 1500 Lehrstellen unbesetzt.“

Alles kaputtgemacht. Wer schreckt da nicht zurück? Eine Branche, die sich so präsentiert, darf sich nicht wundern, wenn niemand zugreift. Vor Jahren gab es Vergleichbares: eine Kampagne der Zeitarbeitsbranche, die ganz oben darauf hinwies, dass es schwarze Schafe in ihrer Branche gebe, aber eben auch viele weiße. In den Köpfen der Rezipienten blieben genau zwei Worte hängen: schwarze Schafe.

Mögen sich die Kampagnenverantwortlichen von HalloImTourismus.at ihr Wording noch einmal überlegen. Mit dem Negativen einzusteigen ist selten eine gute Idee. Auch wenn es wahr ist.