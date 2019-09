Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

„Earth-Strike": Bei den Demonstrationen der Umweltbewegung "FridaysForFuture" werden heute auch in ganz Österreich Tausende Menschen auf die Straße gehen, um mehr Maßnahmen für den Klimaschutz einzufordern. Die größten Proteste werden in Wien erwartet, wo es besonders am Nachmittag auch zu Verkehrsbehinderungen kommen könnte. Auch in allen Landeshauptstädten - bis auf St. Pölten - wird demonstriert. Gegenwärtig stehen über 65 Organisationen hinter dem Streik. Er bildet den Abschluss einer internationalen Klimastreikwoche. Initatorin Greta Thunberg wollte im kanadischen Montreal streiken. >> Mehr dazu



Letzte "Elefantenrunde": Die Spitzenkandidaten der sechs aussichtsreichen Parteien haben sich am Donnerstagabend ein letztes Mal in großer Runde getroffen: Die ORF-"Elefantenrunde" bildete den Abschluss des langen TV-Debattenreigens vor der Nationalratswahl am Sonntag. Hauptthema der über lange Strecken recht sachlich ausgetragenen Debatte waren neben dem Klimaschutz die möglichen Koalitionen nach der Wahl. >> Mehr dazu Apropos: Bis heute Mittag besteht noch die Möglichkeit, sich eine Wahlkarte für die Nationalratswahl am Sonntag zu holen.

Amtsmissbrauch: In der Affäre um möglichen Machtmissbrauch durch US-Präsident Donald Trump sind Vertuschungsvorwürfe laut geworden. Mehrere führende Regierungsmitarbeiter hätten sich intensiv bemüht, einen Zugriff auf das Protokoll des Telefonats zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu verhindern, sagte der anonyme Hinweisgeber in einer Beschwerde an den US-Kongress. Trump brachte indes sogar eine Klage gegen das drohende Amtsenthebungsverfahren ins Spiel. >> Mehr dazu

Die „neue“ Presse: Die „Presse" hat ein neues Gewand bekommen - optisch und technisch. Was alles anders geworden ist, erklärt Ihnen unser Chefredakteur Rainer Nowak in Videoform, unser Digital-Chefredakteur Manuel Reinartz hat es für Sie schriftlich zusammengefasst - beide Varianten finden Sie hier.