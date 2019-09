Die Talente der Wiener Game-Design-Studios

In ihrer diesjährigen Ausgabe holt die Vienna Design Week

die Game-Design-Studios der Stadt vor den Vorhang. Hier haben sie schon einmal ihren ersten Auftritt – in den Spielen, die sie selbst gestalteten.

Okay, es ist wirklich eine eigene Welt, das Game-Design. Aber trotzdem nicht ganz so eigen, wie man sie sich gern ausmalt – solange man sie nicht wirklich kennt. Denn auffällig ist vor allem eines: die Sprache. Und: Die Menschen in den kreativen Studios müssen viel miteinander reden. Sagen sie selbst. Am besten immer frühzeitig, bevor sich der Game-Designer in eine Idee verrennt und der Programmierer schon falsch abgebogen ist. Mit „Denglisch" finden sie wieder zusammen. Auf die gemeinsame Linie, die der „Vision Keeper" – noch so eine Rolle im Studio – immer wieder glattbügeln sollte. Noch stärker als deutsche und englische Sprachmorpheme mischen sich nur noch die kreativen und technischen Zugänge, während zunächst „Visions", dann digitale Prototypen und schlussendlich Spiele entstehen. Oder Games eben.