Wie der Mob Klimasünder an den Pranger stellt

Mehrere Angriffe auf SUV-Fahrer in Deutschland zeigen: Wenn die Welt gerettet werden soll, müssen Abweichler bestraft werden.

Die Grünen liegen in Liegestühlen auf dem Ring“, schimpft mein Taxifahrer, er ist auf 180, der Tacho stattdessen auf null. Es ist der 22. September 2016 in Wien, „autofreier Tag“, und nichts geht mehr.Schön, dass es in Österreich nicht besser ist, poste ich an jenem Tag in Facebook, drei Jahre später nun der Gedanke: Die Österreicher haben Glück, wenn Klimaschützer nur herumliegen, denn in Deutschland ist längst der Öko-Mob auf der Straße.