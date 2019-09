Ryanair von hohen Verlusten der Lauda-Airline überrascht

Der Kauf von Lauda sei "sehr schmerzhaft" gewesen, sagt Ryanair-Chef Michael O'Leary, dem die Lust vergangenen ist, andere Airlines zu kaufen. In Wien will er in fünf Jahren die AUA überholen.

Der irische Billigflieger Ryanair hat kein Interesse an Condor oder einer anderen Airline des insolventen Reisekonzerns Thomas Cook. Der Kauf von Lauda sei "sehr schmerhaft" gewesen, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Donnerstag in Wien. Die Niki-Nachfolgeairline hatte voriges Jahr einen Verlust von 150 Millionen Euro geschrieben, "wir hatten 20 bis 30 Millionen Euro erwartet", so O'Leary.

Heuer rechnet Ryanair bei Lauda mit einem Verlust von rund 50 Millionen Euro und ab dem nächsten Jahre schwarze Zahlen. O'Leary geht davon aus, dass der deutsche Ferienflieger Condor trotz O'Learys Wettbewerbsbedenken bei der AUA-Mutter Lufthansa landen wird. Laudamotion hatte anfänglich vor dem Kauf durch Ryanair mit Condor kooperiert.

Ryanair sei zwar an Flugzeugen, Slots und Personal von Thomas Cook interessiert, aber: "Wir sind nicht interessiert, andere Airlines zu kaufen", stellte O'Leary klar. Die Insolvenz von Thomas Cook sowie die am Boden gebliebenen Flieger von Adria Airways und anderen Fluglinien in letzter Zeit seien Teil einer Konsolidierungswelle in Europa, am Ende würden vier bis fünf Luftfahrt-Konzerne - Lufthansa, Air France-KLM, IAG, EasyJet und Ryanair - übrig bleiben, prophezeite der Ryanair-Chef.

In fünf Jahren die AUA überholen

Ryanair verschärft in Wien den Druck auf den Lufthansa-Konzern. Die österreichische Tochter, die Niki-Nachfolgefirma Lauda, werde die Lufthansa-Tochter AUA in fünf Jahren überholt haben, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Donnerstag in Wien. "Wir werden weiter aggressiv wachsen", so O'Leary. Mit 10 Prozent Marktanteil sei man schon jetzt die Nummer zwei hinter der AUA, die bei 41 Prozent halte.

Die Passagierzahl von Laudamotion soll von 4 Millionen im ersten Jahr und 6,5 Millionen heuer auf 9 Millionen 2020/21 steigen. Zum Vergleich: Die AUA beförderte 2018 rund 14 Millionen Fluggäste. Die Lauda-Flotte soll bis nächsten Sommer von 22 auf 33 Flugzeuge wachsen, davon sollen 16 in Wien stationiert werden. 4 der Flieger in Wien kommen samt Personal vom Mutterkonzern Ryanair.

Als Grund, warum vier der 16 Flugzeuge in Wien Ryanair beisteuert, nannte O'Leary den Pilotenmangel. Laudamotion werde es nicht schaffen, schnell genug neue Piloten aufzunehmen. Nach und nach sollen die Ryanair-Boeings aber durch Airbusse mit Lauda-Crews ersetzt werden, so der Plan.

Kritik von Gewerkschaft

Kritik kam dafür von der Gewerkschaft vida. Dahinter "steckt nichts anderes, als ein weiterer Versuch, Lohndrückerei und miese Arbeitsbedingungen voranzutreiben", sagte Gewerkschafter Daniel Liebhart in einer Aussendung.

"Mit diesem Schachzug baut sich das Unternehmen ein Umgehungskonstrukt zum gültigen Kollektivvertrag. Die Flugzeuge werden nämlich nicht durch Laudamotion direkt betrieben und daher wird das fliegende Personal nicht vom Lauda-Kollektivvertrag erfasst", erklärte Liebhart.

Laudamotion hat neben Wien Flugzeuge in Stuttgart, Düsseldorf und Palma stationiert. Die Basis in Palma wird um 6 auf 10 Flieger ausgebaut. Von Palma aus fliegt Laudamotion in der nächsten Sommersaison zwei Mal wöchentlich nach Klagenfurt sowie täglich nach Salzburg. In Palma soll Lauda auch für Ryanair im Flugeinsatz sein.

In Wien nimmt Lauda nächsten Sommer 17 weitere Destinationen auf, insgesamt fliegt die Billigfluglinie dann ab Wien zu 67 großteils touristischen Zielen.

Der Gewerkschaft vida riet der Ryanair-Chef, sich mehr dem ungarischen Billigflieger Wizz Air zu widmen. Wizz Air habe im Gegensatz zu Lauda keinen Betriebsrat und anerkenne die Gewerkschaft nicht.