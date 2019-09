Baustart für die Sanierung des Josephinums Wien

Um rund elf Millionen Euro soll der Originalzustand des denkmalgeschützten Gebäudes teilweise wiederhergestellt werden.

Das Josephinum in der Währinger Straße in Wien-Alsergrund, das die medizinischen Sammlungen der Medizin-Universität Wien beherbergt, wird saniert. Dabei soll der Originalzustand des aus dem 18. Jahrhundert stammenden Gebäudes teilweise wiederhergestellt und das Haus umfassenden Adaptierungen unterzogen werden. Für den Umbau des Josephinums investiert die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) rund elf Millionen Euro.

Freilegung historischer Malereien

Das Josephinum wurde im Auftrag Josephs II. nach Plänen von Isidore Canevale errichtet und 1785 eröffnet. Es diente als militärisch-chirurgische Akademie und beherbergt neben rund 1200 in Italien angefertigten anatomischen Wachsmodellen auch eine Sammlung historischer chirurgischer Instrumente, eine medizinhistorische Bibliothek sowie eine Bilder- und eine Handschriftensammlung.

„Das 1785 erbaute Josephinum ist ein wesentliches Denkmal der Aufklärung in Wien und erinnert an die visionären Leistungen seines Namensgebers Joseph II“, erklärt die Leiterin des Josephinums, Christiane Druml. „Der Kaiser hat in diesem eleganten Gebäude die Ausbildung der Chirurgen revolutioniert. Das Herzstück des Josephinums ist der halbkreisförmige neun Meter hohe Hörsaal, den wir im Rahmen der Renovierung wieder rückbauen lassen können."

Herzstück des Gebäudes ist der Hörsaal, der sich nach der Sanierung wieder so wie ursprünglich über das erste und zweite Obergeschoß erstrecken soll. Dazu werden die in den 1960er-Jahren eingezogene Zwischendecke sowie die Seiteneinbauten abgebrochen und historische Wandmalereien freigelegt. ARGE Josephinum Wien

Weitere Umbauarbeiten betreffen etwa die Neugestaltung des Vorplatzes. Außerdem soll ein barrierefreier Zugang zum wiedererschlossenen Haupteingang geschaffen und historische Wandmalereien freigelegt werden. Die sogenannte "Sala Terrena" wird zum Haupteingang hin geöffnet, nachträgliche Einbauten werden abgebrochen. Von diesem neuen Entreé aus gelangen die Besucher in die Ausstellungsräume, die sich zukünftig über das Erd- und das erste Obergeschoß erstrecken.

Die Bauarbeiten sollen im Frühsommer 2021 abgeschlossen sein.