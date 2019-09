Mediziner halten es für „unmöglich“, dass Strache und Gudenus auf Ibiza unter die Droge gesetzt wurden, heißt es am Donnerstag. Die Behauptung war für Opfer ohnedies ein Schlag ins Gesicht.

Den Spritzer bitte nicht alleine stehen lassen, wenn man auf die Clubtoilette geht - und keine Getränke von Fremden annehmen. Wenn junge Frauen das erste Mal einen Ausflug in ein Nachtlokal unternehmen, werden sie so oder so ähnlich gebrieft. Denn die K.o.-Tropfen, die schlimmstenfalls in Gläsern am Tresen landen, sind geruchs- und farblos. Wer sie unwissend schluckt, ist ausgeliefert.



Johann Gudenus hat zuletzt vermutet, ähnliches sei ihm und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache in jener berüchtigten Nacht auf Ibiza widerfahren. Daran erinnern, was er dort von sich gegeben habe, könne sich Gudenus nämlich nicht mehr - erst ein aufgetauchtes Video habe ihm auf die Sprünge geholfen.