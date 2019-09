Healthy Boy Band: Alles darf, bitte mit scharf

Das unkonventionelle Kochtrio Lukas Mraz, Philip Rachinger und Felix Schellhorn ist demnächst in Wien zu erleben.

Wenn der Chef des deutschen „Guide Michelin" persönlich anruft, heißt das schon etwas: Passiert ist das Billy Wagner, dem Wirten des hippen Restaurants Nobelhart & Schmutzig in Berlin. Aber nicht etwa ein zweiter Michelin-Stern – einen hat das Lokal bereits – war der Grund für den Anruf von Chefinspektor Ralf Flinkenflügel. Sondern ein roter Aufkleber mit vier Michelin-Sternen, den das Nobelhart & Schmutzig an prominenter Stelle an der Eingangstür angebracht hatte. Übrigens neben weiteren Plaketten wie jener der wohlbekannten Gastronomie-Testorgane Shitadvisor sowie Faux Millau mit der Höchstnote von vier Sturmhauben. Moment. Vier Michelin-Sterne? Vier Sturmhauben? Shitadvisor? Hinter diesen Aufklebern steckt ein junges österreichisches Kochtrio: die Healthy Boy Band. Mitglieder: Lukas Mraz, Philip Rachinger und Felix Schellhorn.

Pickt. Shitadvisor-Aufkleber und vier Michelin-Sterne: Ein Kunstprojekt, das weite Kreise ziehen sollte. (c) Niko Havranek

Ob etwa noch mehr solcher täuschend echter Aufkleber mit vier Michelin-Sternen kursieren, wurde Billy Wagner in Berlin vom deutschen Chefinspektor gefragt. Da konnte dieser nur lachen – wurden die Pickerln doch nicht nur im Rahmen eines Kunstprojekt-Copyshops bei der Ausstellung „Cookbook19" im französischen Montpellier verteilt; es herrschte auch danach noch reges Interesse. Das Nobelhart & Schmutzig hat seine Fake-Bewertung übrigens dann doch lieber von der Tür abgekratzt, auf Instagram dokumentiert und vielfach kommentiert (vor allem bescheinigte man dem „Guide Michelin" Humorlosigkeit).

Konventionen – was ist das? Die Healthy Boy Band macht aber auch mit anderen Aktionen in der Szene längst von sich reden. Die drei Köche treten bei internationalen (Gastro-, aber nicht nur) Festivals auf, die mit Sichanhalten am Sektglas unter weißen Cateringzelten wenig gemein haben. Lukas Mraz, Philip Rachinger und Felix Schellhorn, alle drei übrigens in hierzulande nicht unbedeutenden Gastronomiefamilien verwurzelt, pfeifen bei ihren Kochaktionen auf denkbar alle Konventionen. (Das Wort pfeifen hätten sie hier vermutlich durch ein anderes ersetzt.) Die Healthy Boy Band serviert Zwetschkenfick, macht Knödel aus Pizzaresten, ruft das Motto „Frying Is Not a Crime" aus . . . Anfang Oktober sind die drei Köche in Wien zu erleben.