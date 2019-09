Ibiza ohne Drogen, Fußball ohne Erfolge: Das Beste des Tages

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Seit dem Auftauchen des „Ibiza-Videos“ ist immer wieder – nicht zuletzt von den Betroffenen selbst – darüber spekuliert worden: Sind die damaligen FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus unter Drogen gesetzt worden, waren gar K.o.-Tropfen im Spiel? Nun haben Ärzte der Berliner Charité das Videomaterial gesichtet und kommen zu dem Schluss: „Das ist unmöglich“ (mehr dazu). Es wurde Zeit, dass Experten öffentlich widersprechen, kommentiert Eva Walisch. Denn K.o.-Tropfen, deren meist junge weibliche Oper häufig sexuell missbraucht werden, zu verharmlosen, sei (um Strache zu zitieren) „nüchtern gesehen katastrophal und ausgesprochen peinlich“ (mehr dazu).

Was Sie heute sonst noch wissen sollten

Leitartikel. Josef Urschitz stellt sich die Frage, ob die CO2-Steuer überhaupt wirkt? Lässt sich damit irgendetwas steuern? Denn CO2-Steuern gibt es ja schon in allen Staaten, auch wenn sie nicht so heißen. Dass der Abbau von Emissionen ein weniger komplizierter ist, als sich das so mancher Steuererfinder vorstellt, das zeigt das Beispiel Schweden. Mehr dazu.

Abgelehnt. Die rumänische Kandidatin für die EU-Kommission, Rovana Plumb, und der ungarische Kandidat Laszlo Trocsanyi sind vom Europaparlament abgelehnt worden. Ihnen könnten noch weitere Kandidaten aus dem Team von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen folgen. Mehr dazu.

Belastet. Am 108. Verhandlungstag im Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere hat ein ehemaliger Manager der Raiffeisen Leasing die Angeklagten belastet: "Die Porr ist offensichtlich erpresst worden.“ Mehr dazu.

Populär. Frankreichs Ex-Präsident Jacques Chirac, der am Donnerstag im Alter von 86 Jahren gestorben ist, war im Ruhestand populärer als alle anderen Ex-Staatschefs vor und nach ihm. Ein Nachruf von unserem Korrespondenten Rudolf Balmer. Mehr dazu.

Worüber heute diskutiert wird

Stadt gegen Land. Mit dem Wiener Fußball geht es seit Jahren bergab. Das Land triumphiert über die Stadt, im Fußball, am Sonntag wohl auch in der Politik. Ob es da einen inneren Zusammenhang gibt? Oliver Pink konstruiert einfach mal einen. Mehr dazu.

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen (bzw. ansehen) könnten

Götterdämmerung. Noch einmal Wiener Fußball: Markku Datler analysiert die Probleme von Rapid und Austria. Mehr dazu.

Video-Interview. "Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak stellt Peter Pilz 13 Fragen (und ein paar mehr). Der Spitzenkandidat der Liste Jetzt über eine mögliche Koalition Türkis-Grün-Pink und was er plant, wenn er den Einzug ins Parlament nicht schafft. Mehr dazu.

Die „13 Fragen“ an die sechs Spitzenkandidaten zur Nationalratswahl gibt es jetzt übrigens auch zum Nachhören. Unser neuer Podcast trägt den Titel 18'48 - eine Anspielung auf das Gründungsjahr der „Presse“ und ein Versprechen an unsere Hörer, dass keine Folge länger als 18 Minuten 48 Sekunden dauern wird. Mehr dazu.

Wiener Kunst. Die junge Wiener Kunstszene hat noch nie so gebrummt wie jetzt. Almuth Spiegler empfiehlt zwei Kunstmessen für Zeitgenössisches, die diese Woche einen Überblick geben. Mehr dazu.

Zitat des Tages

Zu reden hatte nur der Herr Grasser Ein ehemaliger Manager der Raiffeisen Leasing sagt im Korruptions-Prozess gegen den Ex-Finanzminister und andere aus.

Wo Sie heute Abend essen könnten

Aus den großen, mehr als prachtvollen Räumlichkeiten im Erdgeschoß der Blindengasse 3 in Wien Josefstadt wurde endlich ein Lokal. Genannt „Das kleine Paradies". Anna Burghardt hat testgegessen. Mehr dazu.

Was morgen geschieht

"Earth Strike"-Demonstrationen im Rahmen der internationalen Klimaschutzwoche "Week for Future"

Wahlkampfabschluss-Veranstaltungen von ÖVP, SPÖ, FPÖ Neos und Grünen

Bild des Tages

Der Komet 2I/Borisov stammt aus einem fremden Sonnensystem. Er ist nach 1I/'Oumuamua von 2017 erst das zweite interstellare Objekt, das bei einem Durchflug unseres Sonnensystems gesichtet wurde.