Gewichtheben: Fischer bei WM-Premiere in Top Ten

Sarah Fischer belegte mit 222 kg im Zweikampf den zehnten Rang. Routinier Sargis Martirosjan blieb unter den Erwartungen.

Sarah Fischer beendete ihre erste WM auf dem zehnten Rang. Die Niederösterreicherin schaffte 97 kg im Reißen und scheiterte danach zweimal an 102 kg, was den 14. Platz in der Disziplinenwertung brachte. Im Stoßen wurden die 125 kg der 18-Jährigen erst im zweiten Versuch gewertet, auch die 130 kg danach zählten nicht, womit es der neunte Rang wurde. Gold ging sowohl in den Einzelwertungen als auch im Zweikampf an die Chinesin Wang Zhouyu (278 kg).

Sargis Martirosjan (bis 109 kg) blieb als Siebenter (383 kg) der B-Gruppe unter den Erwartungen.