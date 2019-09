Gabalier, der Burgtheater-Direktor und die verlogene Doppelmoral

Einen politisch unkorrekten Künstler schweigen heißen ist keine kluge Antwort auf dessen Verdruss mit unserem politischen System.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare"

Er wisse gar nicht, ob er überhaupt wählen gehe, der ganze „Zinnober“ zipfe ihn wirklich an, gab der Volksmusiker Andreas Gabalier unlängst zu Protokoll. Damit dürfte er nicht wenigen ob der Stilistik dieses Wahlkrampfes angeekelten Wählern aus dem Herzen gesprochen haben. Weil Wahlverweigerer jedoch rund um das „Hochamt der Demokratie“ als Ketzer gelten, zog sich der Barde prompt eine Rüge des „Standard“-Kolumnisten Hans Rauscher zu: „Ein Vorschlag im Interesse der demokratischen Kultur: Die Medien lassen Gabalier mit politischen Fragen in Frieden – und er lässt uns mit seinen politischen Äußerungen in Frieden.“



Warum eigentlich? Nur weil derzeit vom Herrn Bundespräsidenten abwärts alle pathetisch beschwören, die Bürger möchten doch um Gottes willen wählen, egal was, kann es ja durchaus auch Teil der „demokratischen Kultur“ sein, eben einmal nicht wählen zu gehen. Zum Beispiel, weil man mit keiner der wahlwerbenden Parteien übereinstimmt. Oder weil man der ganzen politischen Klasse den Stinkefinger zeigen will.

Das zu artikulieren, indem man sich der Wahl entzieht, mag nicht elegant sein (ungültig wählen ginge ja auch), muss aber legitimer Teil der „demokratischen Kultur“ sein. Zu dieser gehört nämlich auch die Möglichkeit, der politischen Klasse insgesamt sein Misstrauen auszusprechen.



Das ist auch der Grund dafür, dass Nichtwähler so diskreditiert werden. Denn mit ihrer Abstinenz verringern sie (im Wege der Wahlbeteiligung) natürlich die Legitimität der ganzen politischen Klasse. Und deshalb reagiert diese so pikiert auf Wahlverweigerer – und weniger aus hehrer Sorge um die Demokratie.



Es liegt deshalb ein ganz anderer „Vorschlag im Interesse der demokratischen Kultur“ nahe: nicht Gabalier zum Schweigen zu bewegen, sondern die politische Klasse zu einem Benehmen, das es ihm und seinesgleichen leichter macht, wählen zu gehen. Bemerkenswert an der Causa ist freilich auch ein ganz anderer Aspekt. Denn fast zeitgleich erschien in der „Zeit“ ein Interview mit dem neuen Burgtheater-Chef, Martin Kušej. Darin gab dieser Ansichten zu Protokoll, gegen die Gabaliers Einlassungen von geradezu titanenhafter Luzidität waren.



Kušej über die politische Situation hierzulande: „Ich glaube, da besteht Gefahr, dass man verprügelt wird.“ Denn es gebe eine „Gewaltbereitschaft . . . wie früher, kurz vor der Machtergreifung. Umso alarmierter sollte man sein“, schwadroniert er da weiter, „wenn diese rechte Regierung (Die biedere Bierlein? Oder wer sonst? Anm.) versucht, den Rechtsstaat auszuhöhlen. Das müsste doch alle hier total auf die Barrikaden treiben.“ Allen voran den Herrn Burgtheater-Direktor, von dieser Nazi-Regierung übrigens nicht eben übel alimentiert: „Man muss konstant dagegenhalten – bis sie einem die Fresse einschlagen, und dann kann man eh nichts mehr sagen.“ Seine Conclusio: „Wenn der Rechtsstaat versagt, geht es irgendwann um die Frage: Hast du einen Knüppel in der Hand, oder hat er einen Knüppel in der Hand?“



Die politische Lage Österreichs im Jahre 2019 mit jener vor der nationalsozialistischen Machtergreifung zu vergleichen und politische Gewalt als Ultima Ratio des politischen Diskurses zu legitimieren, das steht wohl deutlich weiter außerhalb jeder „demokratischen Kultur“ als Herrn Gabaliers vergleichsweise patscherte Ungewissheit darüber, ob er Sonntag wählen wird oder nicht.