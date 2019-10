Simone Young: Britten im Blut

Pultstar Simone Young dirigiert die Neuproduktion von Benjamin Brittens „A Midsummer Night’s Dream" an der Wiener Staatsoper.

Benjamin Brittens Märchenoper „A Midsummer Night’s Dream" gehört zu den erfolgreichsten Stücken des Komponisten. Die Oper, 1960 beim Aldeburgh Festival uraufgeführt, beruht auf dem gleichnamigen Drama von William Shakespeare: Es gibt Elfen und Kobolde, einen König und eine Königin, Liebe und Eifersucht, einen Zaubertrank sowie ein Happy End. Also alles, was ein großer Opernstoff benötigt. „Der größte englische Komponist seit Shakespeares Tagen trifft sich hier gleichberechtigt mit unserem nationalen Bühnengenie", jubelte die englische Presse nach der Uraufführung.

An der Wiener Staatsoper war Brittens Sommernachtstraum zwei Jahre später, 1962, erstmals zu erleben (Dirigent war damals Heinrich Hollreiser, das Bühnenbild stammte von Günther Schneider-Siemssen, mit Gundula Janowitz als Helena), seither nicht mehr. Nach 57 Jahren wird die Oper nun neu herausgebracht, von einem rein weiblichen Leading Team: Am Pult steht Simone Young, Regie führt Irina Brook. „Wir hatten davor noch nie miteinander zu tun, aber wir haben uns getroffen, und Irina Brook hat mir ihre Ideen vorgestellt. Wir haben eine sehr schöne gemeinsame Schiene. Vieles ist sehr spielerisch ausgearbeitet. Irina arbeitet sehr präzise, lässt aber auch Freiräume", erzählt Simone Young. Brooks Inszenierung findet in der Jetztzeit statt. „Wir haben ein wunderbares Bühnenbild: Ein zerfallenes Schloss mitten im Wald." (Bühnenbild: Noëlle Ginefri-Corbel, Anm.)

Die Dirigentin selbst zählt zu den profiliertesten Britten-Interpretinnen. Als Australierin in der englischen Musiktradition aufgewachsen, begegnete sie dem Komponisten bereits als Kind, etwa als sie seine Kinderoper „Noye’s Fludde" hörte. Sie hat Britten sozusagen im Blut. „Ich wollte bei ihm Komposition studieren. Leider ist er 1976 gestorben, da war ich noch in der Schule", erzählt die Dirigentin. Der Komponist hat Simone Young begleitet. „In Hamburg habe ich 2006 einen Britten-Zyklus gemacht. Die Stadt hatte immer eine enge Verbindung zu Britten. Die Hamburgische Staatsoper war das erste Haus, das eine Britten-Oper auf Deutsch gespielt hat."

Die Rache der Nerds. Anders als Brittens tragische Opern „Peter Grimes" und„Billy Budd" ist „A Midsummer Night’s Dream" eher kammermusikalisch angelegt. „Die Bläser sind alle solistisch besetzt, es gibt eine Harfe, ein Cembalo, eine Celesta", so die Dirigentin. Die Partitur ist vielschichtig. „Es gibt drei Musiksprachen: Die barockaffine atmosphärische in den Streichern für die Feenwelt. Die romantische, fast an Puccini erinnernde der Liebenden. Und dann noch die lustig-ironische Musiksprache der Handwerker, die Anleihen an Schostakowitsch nimmt." Ungewöhnlich sind auch die Stimmlagen: Oberon ist ein Countertenor (Lawrence Zazzo), Titania ein Koloratursopran (Erin Morley).

Wie bereitet sich Young auf die Premiere vor? „Die einzige Aufnahme, die ich mir anhöre, ist die von Britten selbst. Sie wurde zwar nicht unter perfekten Umständen gemacht, ist aber interessant zu hören." Als eine der ersten Frauen am Pult stellte Young immer sehr hohe Ansprüche an sich selbst. „Ich dachte: Wenn ich es vermassle, dann mache ich es allen nachkommenden Frauen sehr schwer. Als ich anfing, waren ja schon Frauen im Orchester eine Seltenheit. Heute denke ich darüber gar nicht mehr nach."

Wie hat sie es geschafft, Familie und Karriere zu vereinen? „Natürlich hat mein Mann mitgeholfen. Aber die Wahrheit ist: Als meine Töchter kleiner waren, habe ich jahrelang kaum geschlafen", sagt sie mit einem Augenzwinkern. Das sowie ihre 58 Jahre sieht man ihr gar nicht an. „Das ist die Rache der Nerds", erklärt sie lachend. „Als alle anderen Kinder draußen gespielt haben und sich in der australischen Sonne die Haut verbrannt haben, habe ich drinnen geübt."