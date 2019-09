Der leutselige Präsident im Élysée-Palast

(c) Gamma-Rapho via Getty Images (Georges MERILLON)

Chirac in seiner Zeit als Pariser Bürgermeister Ende der 1980er-Jahre.

Jacques Chirac ist am Donnerstag verstorben. Er war prägend für Frankreichs Politik. In Erinnerung bleiben sein Widerstand gegen den Irak-Krieg und seine Rolle bei den EU-Maßnahmen gegen Österreichs schwarz-blaue Regierung.

Paris. Nach einer langen Karriere als Parteichef, Parlamentarier, Pariser Bürgermeister, Minister und Regierungschef und schließlich Staatspräsident war Jacques Chirac im Ruhestand populärer als alle anderen Ex-Staatschefs vor und nach ihm. Am Donnerstag ist er im Alter von 86 Jahren gestorben.

Die Würdigungen für Chirac sind einstimmig. Sie kommen gleichermaßen von den ehemaligen Parteifreunden im bürgerlich-konservativen Lager wie von den früheren linken Gegnern, mit denen er in manchen Fragen gelegentlich mehr Übereinstimmung erzielt hatte als mit seiner politischen Familie. Wie sein sozialistischer Vorgänger, François Mitterrand, ist der üblicherweise als „Neogaullist“ etikettierte Chirac politisch nicht so einfach einem der beiden großen Lager in Frankreich zuzuordnen.

Bezüglich der Frage, welcher der früheren Präsidenten am sympathischsten sei, lag Chirac 2015 mit 33 Prozent klar vor Mitterrand (21), Charles de Gaulle (17), Georges Pompidou (8) und den noch lebenden Ex-Staatsoberhäuptern Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy und François Hollande.

Dieser erste Platz in der Volksgunst ist bezeichnend für diesen schwer zu definierenden Politiker. Chirac hat seine Landsleute durch seine joviale und bürgernahe Art beeindruckt. Anders als bei vielen Politikern schien dies bei ihm natürlich und nicht nur vorgespielt, wenn zum Beispiel die Bauern bei der Pariser Landwirtschaftsmesse sagten, niemand verstehe es wie Chirac, Kühe zu streicheln. Hier schüttelte er leutselig Hände, hier degustierte er – scheinbar unersättlich wie Gargantua – Käse, Wurst, Wein und Bier.

Ausdauer und Mut

Wie Mitterrand zuvor hat Chirac dank zweier voller Amtszeiten Frankreich als Staatschef nach außen verkörpert. Wie sein Vorgänger gehörte er zu dieser typisch französischen Art von Politikern, in deren Biografie steht, dass sie schon als Halbwüchsige davon träumten, eines Tages ganz oben an der Staatsspitze zu stehen. Dieses Ziel hat Chirac schließlich verwirklicht – wenn auch erst nach zwei Wahlniederlagen im dritten Anlauf. Wer in Frankreich Präsident werden will, braucht nicht nur Ausdauer, sondern auch den Mut, es nach solchen Rückschlägen erneut zu versuchen.

Chirac durchlief die typische Kaderschmiede für zukünftige Staatsmänner: Er studierte Politikwissenschaften und absolvierte die Verwaltungshochschule ENA. 1956 heiratete er seine Kommilitonin Bernadette Chodron de Courcel, deren aristokratische Eltern von der Heirat mit einem Bürgerlichen nicht erbaut waren. Als Fähnrich absolvierte er den Militärdienst in Algerien. Mit Bernadette, die seine engste Mitstreiterin wurde, bekam Chirac zwei Töchter: Die 1962 geborene Claude, die später seine Kommunikationsberaterin wurde, und die 1958 geborene Laurence, die unter schweren Depressionen litt. Das war die vor der Öffentlichkeit verheimlichte Tragödie der Familie Chirac.

Gleich zu Beginn seiner Laufbahn wurde der junge Chirac 1962 als Talent vom damaligen Premier und späteren Staatschef Georges Pompidou entdeckt. „Mein Bulldozer“ nannte Pompidou seinen energischen Mitarbeiter. Unter seiner Protektion wurde Chirac Minister. Chirac schlug sich bei der Präsidentenwahl auf die Seite von Valéry Giscard d'Estaing, der ihn mit dem Premiersamt belohnte. Nach Differenzen trat Chirac zurück und gründete aus den Überbleibseln der gaullistischen Bewegung seine eigene Partei, den Rassemblement pour la République.

Zunächst musste sich der ehrgeizige Chirac mit dem Amt des Bürgermeisters von Paris (1977 bis 1995) begnügen. Er war ein Mann einer Epoche, in der der Unterschied zwischen Bestechung und Vetternwirtschaft verschwamm. Als Oppositionsführer war er Verfechter einer autoritären und wirtschaftsliberalen Rechten, er sah in Ronald Reagan und Margaret Thatcher Vorbilder. 1986 avancierte er für zwei Jahre zum Premierminister einer Kohabitationsregierung, 1995 war er als Staatschef am Ziel seiner Träume angelangt.

Die von seinem Premier Alain Juppé entworfenen Reformpläne scheiterten an einer Streikbewegung, die Frankreich an den Rand einer Revolte brachte. 2002 wurde er mit 80 Prozent in einer Stichwahl gegen den Rechtspopulisten Jean-Marie Le Pen wiedergewählt, dank der Unterstützung der heillos zerstrittenen Linken.

Neue Atomwaffentests

Was bleibt? Der verstorbene Politologe René Rémond hat dieses Porträt eines nicht zu bremsenden Mannes mit widersprüchlichen Eigenschaften gezeichnet: „Durchschlagende Erfolge und Niederlagen; blitzartige strategische Intuition, aber auch erstaunliche Fehleinschätzungen, vor allem aber eine Fähigkeit, sich von Schicksalsschlägen nicht bezüglich eines Neustarts entmutigen zu lassen.“

In Erinnerung bleiben die befristete Wiederaufnahme von Atomwaffentests, das Eingeständnis der Mitverantwortung des französischen Staats für den Holocaust, die Abschaffung der Wehrpflicht, die Weigerung 2003, am Irak-Krieg teilzunehmen – und seine Rolle bei der Verhängung der EU-Maßnahmen gegen Österreich im Jahr 2001 nach Bildung der schwarz-blauen Regierung.

Bald schon werden in Frankreich Plätze und Straßen nach dem Ex-Präsidenten benannt werden.