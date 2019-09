Unterhaus gegen Boris Johnson: 7 – 0

Abgeordnete stimmten gegen Pause während des Parteitags der Tories.

London. Seit seinem Amtsantritt Ende Juli hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson sieben Anträge im Unterhaus eingebracht – ohne einen einzigen Erfolg. Die siebente Niederlage bereiteten die britischen Abgeordneten dem Regierungschef am gestrigen Donnerstag: Mit einer Mehrheit von 306 zu 289 stimmte das Unterhaus gegen den Antrag der Regierung, für die Dauer des Parteitags der regierenden Tories die parlamentarischen Geschäfte ruhen zu lassen. Es ist das erste Mal in der britischen Nachkriegsgeschichte, dass eine Partei ihren Kongress abhalten muss, während das Unterhaus tagt.

Mit seinem gescheiterten Versuch, die Abgeordneten am Vorabend des Brexit in einen fünfwöchigen Zwangsurlaub zu schicken, scheint Johnson das Vertrauen der parlamentarischen Mehrheit verspielt zu haben. Seit dem Parteiausschluss von 21 europafreundlichen Abgeordneten verfügen die Tories über keine Mehrheit im Unterhaus. Johnson spekuliert nun auf vorgezogene Neuwahlen, in denen er als Vollstrecker des Volkswillens gegen vermeintliche „Eliten“ im Parlament und Höchstgericht, die den Brexit vereiteln wollen, ins Feld zieht.

Die Aussichten auf ein Abkommen mit der EU werden indes immer geringer. Die von London vorgebrachten Alternativen zum vorliegenden Austrittsvertrag hält die EU für unseriös. (la)