An Bord verbrüht: EU-Plädoyer für einfachen Schadenersatz

Der EU-Gerichtshof prüft auf österreichische Initiative, unter welchen Voraussetzungen Fluglinien für Verletzungen an Bord haften.

Luxemburg/Wien. Das Unglück geschah auf dem Heimflug von Spanien nach Österreich: Eine Sechsjährige zog sich Verbrennungen zu, als ein Becher mit heißem Kaffee aus ungeklärter Ursache umkippte. Vertreten durch ihren Vater verlangte sie Schadenersatz von der Fluglinie Niki – genauer von deren Insolvenzverwalterin, denn Niki ist mittlerweile pleitegegangen. Der Streit um die Entschädigung ging bis zum Obersten Gerichtshof (OGH), der seinerseits das Höchstgericht der EU (EuGH) einschaltete. Geht es nach dem Willen des dänischen Generalanwalts Henrik Saugmandsgaard Øe, hat das Mädchen gute Chancen: Er spricht sich in seinen am Donnerstag vorgelegten Schlussanträgen für eine strenge Haftung der Fluglinien für Unfälle an Bord aus (C-532/18).

Nach dem Übereinkommen von Montreal über die Beförderung im internationalen Luftverkehr müssen Fluglinien den Schaden ersetzen, „der dadurch entsteht, dass ein Reisender getötet oder körperlich verletzt wird, jedoch nur, wenn sich der Unfall (. . .) an Bord des Luftfahrzeugs oder beim Ein- oder Aussteigen ereignet hat“. Der OGH will genauer wissen, was „Unfall“ hier bedeutet: vor allem, ob damit nur Zwischenfälle gemeint sind, bei denen sich ein für die Luftfahrt typisches oder mit ihr zusammenhängendes Risiko realisiert hat.

Nach Meinung des Generalanwalts kann die Haftung nicht auf diese Fälle beschränkt bleiben. Er plädiert dafür, dass jedes den Tod oder eine Körperverletzung eines Passagiers verursachende, an Bord oder beim Ein- oder Aussteigen plötzlich oder ungewöhnlich eintretende Ereignis, das von außen auf den Reisenden einwirkt, ein Unfall sei.

Passagiere hätten Beweisprobleme

Begründung: Es wäre für Geschädigte übermäßig schwierig, den Nachweis eines typischen Risikos oder ursächlichen Zusammenhangs zu erbringen, weil ihnen die nötigen Informationen fehlten. Außerdem würde die Haftung weitgehend leerlaufen, weil zahlreiche Schadensereignisse in ähnlicher Weise auch im Alltag am Boden vorkommen könnten. Saugmandsgaard Øe will vermeiden, dass die Haftung auf schwerste Störungen wie starke Turbulenzen oder gar einen Absturz beschränkt bleibt. Die Schlussanträge des Generalanwalts sind für den EuGH nicht verbindlich. Oft folgen die Richter aber dem Gutachten des Generalanwalts. (kom)