Vertuschungsvorwurf gegen Trump

Der Kongress veröffentlicht interne Beschwerde zum Telefonat mit Selenskij: Offenbar wollte Trump das Gespräch nicht publik machen. Geheimdienstchef verteidigt den Whistleblower.

New York. Schlag auf Schlag ist es am Donnerstag in der Ukraine-Affäre gegangen, die Donald Trump in Bedrängnis bringt: Offenbar hat der US-Präsident ja versucht, die Regierung in Kiew zu drängen, die Aktivitäten seines politischen Konkurrenten Joe Biden unter die Lupe zu nehmen. Während sich der Präsident in Manhattan mit konservativen Financiers traf, stellte sich der Geheimdienstchef, Joseph Maguire, in Washington den Parlamentariern des Kongresses. Zeitgleich veröffentlichte er die anonyme Beschwerde, die den Skandal vor einem Monat ins Rollen gebracht hatte.