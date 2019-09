Parteifinanzen und Klimaschutz dominierten den TV-Wahlkampf

(c) Georg Hochmuth/APA/picturedesk.c (Georg Hochmuth/APA/picturedesk.c)

In den letzten TV-Konfrontationen des Wahlkampfes hat das Thema Migration noch stark an Bedeutung gewonnen. ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat am längsten darüber gesprochen. Er hatte auch insgesamt die meiste Redezeit. Gefolgt von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

Wien. Der Marathon an TV-Konfrontationen vor der Nationalratswahl ist am Donnerstagabend in die Zielgerade gegangen. Noch einmal haben die sechs Spitzenkandidaten im Studio Platz genommen und zur Hauptsendezeit bei der Elefantenrunde im ORF diskutiert.

Die Dutzenden Duelle, die in den Wochen zuvor stattgefunden haben, wurden vor allem von den Themen Parteienfinanzierung sowie Klima- und Umweltpolitik dominiert. Das ergab eine Analyse der Konfrontationen auf ORF, ATV, Puls 4 und Servus TV durch APA DeFacto.

Konkret sprachen die Spitzenkandidaten in der Intensivphase des Wahlkampfes, von 3. bis 23. September, insgesamt 72 Minuten lang über Parteienfinanzierung. Vor allem die im Ibiza-Video besprochenen Geldflüsse an parteinahe Vereine, Spenden in Millionenhöhe und das neue Parteienfinanzierungsgesetz haben die Parteifinanzen laut der Analyse zum wichtigsten Thema des im Fernsehen ausgestrahlten Wahlkampfes gemacht. Knapp dahinter landete die Klima- und Umweltpolitik, über die insgesamt 68 Minuten lang gesprochen wurde. Inhaltlich lag der Fokus dabei auf der CO 2 -Steuer, dem Verkehr und dem Fleischkonsum.

Mit Migration und Asyl wurde jenes Thema, das 2017 den Wahlkampf dominierte, in den ersten beiden Wochen kaum debattiert. In den letzten Konfrontationen des Wahlkampfes hat es allerdings stark an Bedeutung gewonnen. Es wurde noch zum Thema mit der meisten Sprechzeit und belegte insgesamt hinter der Koalitionsfrage (67 Minuten) mit 63 Minuten den vierten Platz.

Kogler sprach am liebsten übers Klima

Die Spitzenkandidaten setzten ganz unterschiedliche thematische Schwerpunkte. Das lässt sich an der Redezeit deutlich ablesen. Das Thema der Parteienfinanzierung scheint Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger überaus wichtig zu sein. Niemand sprach darüber länger als sie. Meinl-Reisinger nützte dafür 21 Minuten. Sie sprach in diesen über die Transparenz der Neos in Sachen Parteikasse, musste aber auch zu dem Neos-Großspender Hans Peter Haselsteiner Stellung beziehen.

Am häufigsten zur Klimapolitik äußerte sich wenig überraschend Grünen-Spitzenkandidat Werner Kogler. Seine Partei kämpft schon seit ihrer Gründung für dieses Thema. Populärer als nun sind Klima- und Umweltschutz aber noch nie gewesen. Deshalb versuchten auch die anderen Parteien mit ihren Konzepten zu punkten.

162 Minuten für Kurz, 62 für Pilz

Das Thema Migration dominierte zeitlich gesehen ÖVP-Parteichef Sebastian Kurz. Beinahe 30 Prozent der verbuchten Minuten nahm der Ex-Kanzler ein. Er sprach in den TV-Konfrontationen auch insgesamt länger als seine politischen Konkurrenten. Mit 162 Minuten hatte Kurz die meiste Redezeit, gefolgt von Beate Meinl-Reisinger (150 Minuten), SPÖ-Spitzenkandidatin Pamela Rendi-Wagner (142 Min.), Grünen-Parteichef Werner Kogler (141 Min.), FPÖ-Obmann Norbert Hofer (117 Min.) und Peter Pilz, Spitzenkandidat der Liste Jetzt (62 Min.). (APA/red.)