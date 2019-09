Wie die Thomas-Cook-Insolvenz die Preise auf Mallorca drückt

Bis zum Crash des Reisekonzerns Thomas Cook steuerte Spanien auf einen neuen Touristenrekord zu. Hotels dürften ihre Preise senken, um Last-minute-Urlauber anzulocken.

Mallorca. Nach der Pleite des britischen Reiseriesen Thomas Cook schlagen die Hoteliers auf Mallorca, Spaniens meistbesuchter Ferieninsel, Alarm. Sie fürchten nach dem Zusammenbruch des Konzerns Millionenverluste, der viele lokale Tourismusbetriebe in den Ruin treiben könnte. Die Chefin des mallorquinischen Hotelverbands Fehm, María Frontera, warnte: Der Bankrott des zweitwichtigsten Reiseveranstalters auf der Insel sei eine „beispiellose Situation“. Sie forderte vom spanischen Staat Hilfen für jene Firmen, die im Strudel der Thomas-Cook-Pleite unterzugehen drohen.



Schätzungen zufolge brachte Thomas Cook 2018 rund eine Million Pauschalurlauber auf Mallorca und die balearischen Nachbarinseln Ibiza und Menorca. Das ist zwar nur ein kleiner Teil der insgesamt 16,6 Millionen Urlauber, die 2018 auf die Balearen kamen. Doch etliche Hotels sind so eng mit Thomas Cook verbunden, dass die Krise existenzbedrohend sein könnte. Die Hoteliers rechnen allein auf der Insel mit unbezahlten Rechnungen in Höhe von 100 Millionen Euro.