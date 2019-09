Hacklerregelung neu gilt nicht für Beamte

Die Gewerkschaften fordern die Ausweitung der Frühpension.

Wien. Die Hacklerregelung, die vergangene Woche vom Nationalrat wieder eingeführt wurde, gilt nicht für Beamte. Darauf hat die Beamtengewerkschaft (GÖD) am Donnerstag hingewiesen – und Minister Eduard Müller aufgefordert, für eine Ausweitung der Regelung zu sorgen. Die Gewerkschaft Bau-Holz kritisierte zudem, dass all jene, die seit Abschaffung der altenHacklerregelung in Pension gegangen sind, weiterhin mit ihren Abschlägen leben müssen.

Die am 19. September überraschend – und gegen die Stimmen der Neos – beschlossene Pensionsreform sieht eine neue Hacklerregelungvor. Damit ist ab 1. Jänner 2020 wieder eine Frühpension ohne Abschläge möglich, wenn mindestens 45 Beitragsjahre gesammelt wurden. In Anspruch nehmen können das ASVG-Versicherte (also auch Vertragsbedienstete), Bauern und Selbstständige – nicht aber Beamte. (APA)