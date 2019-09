Grünes Licht für Übernahme von UPC

Behörde stimmt zu, gesichert ist der Deal aber noch nicht.

Zürich. Die vorletzte Hürde für eine Übernahme des Schweizer Kabelnetzbetreibers UPC durch den Wettbewerber Sunrise ist ausgeräumt. Die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) genehmigte den Deal ohne Auflagen, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Damit stehen dem Vollzug der Transaktion keine regulatorischen Hürden mehr im Weg. Allerdings kann es jetzt zum Showdown zwischen der Sunrise-Spitze und Großaktionären wie der deutschen Freenet kommen, die den 6,3-Milliarden-Franken-Deal bekämpfen. Auf einer Aktionärsversammlung, die voraussichtlich am 23. Oktober stattfinden wird, stimmen die Aktionäre über eine bis zu 4,1 Mrd. Franken schwere Kapitalerhöhung ab, mit der die Transaktion finanziert werden soll. Mit einem knappen Ausgang wird gerechnet.

Deal könnte noch platzen

Die vor allem im Mobilfunk starke Sunrise will UPC vom US-Kabelriesen Liberty Global übernehmen. Freenet, die rund ein Viertel der Anteile hält, sowie eine Reihe anderer Eigner wollen den Deal jedoch verhindern. Sie finden die Übernahme zu teuer und strategisch unnötig. Zudem sei die Kapitalerhöhung zu hoch. In diesem Punkt will Sunrise den Aktionären allerdings entgegenkommen: Insider erwarten, dass der Konzern in den kommenden Tagen einen neuen Vorschlag präsentiert, der eine kleinere Kapitalerhöhung und stattdessen eine höhere Verschuldung vorsieht. (Reuters)