Angetrieben von den „jungen Wilden“

Nancy Pelosi fügte sich der Mehrheit der Demokraten.

Wien/Washington. Nancy Pelosi hatte ihren Redenentwurf, in dem sie die demokratische Fraktion im Repräsentantenhaus auf einen Strategiewechsel in der Causa Trump einschwören wollte, im Flugzeug vergessen. Doch als in der Fraktionssitzung selbst der Bürgerrechtsveteran John Lewis, der Seite an Seite mit Martin Luther King marschiert war, zur Amtsenthebung des Präsidenten aufrief, war für die ranghöchste Demokratin die Sache entschieden. „Niemand steht über dem Gesetz“, sagte sie zur Begründung der Entscheidung, erste Schritte für ein Impeachment-Verfahren im Kongress einzuleiten.

Lang hatte die 79-jährige Gegenspielerin des Präsidenten aus dem liberalen San Francisco versucht, die „jungen Wilden“ unter den Abgeordneten im Zaum zu halten, die im Zuge des Abschlussberichts des Sonderermittlers Robert Mueller für ein Impeachment Trumps plädierten – darunter jene vier Parlamentarierinnen um Alexandria Ocasio-Cortez, die dies schon im Wahlkampf vor einem Jahr auf ihre Fahnen geschrieben hatten. Sie gerieten später ins Visier des Präsidenten.

Beispiel Bill Clinton

Mit Müh und Not hielt Pelosi die Reihen zusammen. Sie wusste um das Risiko der ultimativen Anklage Trumps, die ihm am Ende nützen könnte – wie auch Bill Clinton 1998 von der Kontroverse profitiert hatte, während die Wähler die Republikaner um Mehrheitsführer Newt Gingrich bei den Kongresswahlen bestraft hatten.

Doch gegen die Eigendynamik in der Ukraine-Affäre kam Pelosi nicht an. Inzwischen sprechen sich nicht nur demokratische Parlamentarier in überwiegender Mehrheit für ein Amtsenthebungsverfahren aus, sondern auch die Präsidentschaftskandidaten – umso mehr, als Trump mit Joe Biden einen Rivalen an den Pranger stellte. Für den bisherigen Favoriten Biden könnte dies noch zum Verhängnis werden. In den Umfragen hat ihn Elizabeth Warren zuletzt überflügelt, mit steigender Tendenz. (vier)