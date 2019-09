Warum Japans Aktien günstig sind

(c) APA/AFP/TORU YAMANAKA (TORU YAMANAKA)

In Japan sinkt die Zahl der Erwerbstätigen, das treibt die Löhne an. Im Bild: Fußgänger auf einer Kreuzung in Tokio.

Der Streit mit Südkorea verunsichert Käufer japanischer Aktien. Zu Unrecht sagen Experten. Viele Firmen Nippons verdienen weltweit gutes Geld – und sind günstig bewertet.

Wien. An Handelskriegen mangelt es derzeit nicht. Während die USA und China einander mit Zöllen überhäufen, eskaliert auch der Disput zwischen Japan und Südkorea. Das hat zahlreiche Inhaber japanischer Aktien verunsichert. Der Grund des Streits: Vor rund einem Jahr entschied der Oberste Gerichtshof in Seoul, dass japanische Unternehmen Entschädigungen an Südkoreaner zahlen müssten, die während der Besetzung im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeit leisten mussten. Japan reagierte mit der Streichung Südkoreas von der Weißen Liste vertrauenswürdiger Handelspartner. Nun plant Seoul, Japan von der eigenen Liste zu streichen.

Wie weit sich dieser Handelsdisput zuspitzen wird, bleibt abzuwarten. Einen Grund, Tokios Börse deshalb zu meiden, sieht Ernst Glanzmann, leitender Portfoliomanager des GAM Star Japan Equity, nicht. Die Auswirkungen auf Nippons Unternehmenslandschaft dürften sich in Grenzen halten, meint er: „Die USA und China sind weitaus wichtigere Regionen.“ Und das nicht nur, was den Handel mit Gütern betrifft. Reisen stehen ebenfalls hoch im Kurs. Gut eine Million Chinesen besuchten Japan allein im August.

Aber auch andere Faktoren treiben die japanische Wirtschaft an. Mit der Folge, dass die Inflation seit mehr als einem Jahr leicht zulegt, nach Jahren der Deflation. Die Löhne steigen ebenfalls, was auch mit der demografischen Veränderung zusammenhängt.

Breiter Branchenmix

Denn die Zahl der Erwerbstätigen in Japan sinkt. Zugleich wächst die ältere Bevölkerung – mit teils skurrilen Folgen. So werden längst mehr Windeln von pflegebedürftigen älteren Menschen gebraucht als für Babys. Ein Produzent solcher Hygieneartikel ist Unicharm, dessen Aktien zu den größten Positionen im GAM-Fonds zählen. Aber auch in China wächst die Zahl der älteren Menschen, davon könnte der Konzern ebenfalls profitieren, meint Glanzmann. Dort ist der Markt immerhin um ein Vielfaches größer.

Auch der Gesundheitssektor hat allein schon aufgrund der demografischen Veränderungen reichlich Potenzial. M3 etwa betreibt eine Online-Informationsplattform für Ärzte und Patienten, die sich dort zum Beispiel über Medikamente informieren können. Zudem beteiligt sich das Unternehmen an Start-ups aus dem Biotechnologiebereich, erklärt der GAM-Experte. Diese Aktien sind ebenso Teil des Portfolios wie jene des Industrietitels Keyence. Dieses Unternehmen stellt Messgeräte und Sensoren her, mit denen Produktionsanlagen hinsichtlich ihrer Effizienz überwacht werden. Überhaupt entfällt auf den Industriesektor insgesamt die höchste Gewichtung.

Günstige Bewertungen

M3 und Keyence sind auch im Japan-Fonds von JP Morgan enthalten. In diesem Fonds hat der Kommunikationssektor die höchste Gewichtung. Zu diesem Sektor zählt zum Beispiel Hikari Tsushin, ein Unternehmen, das elektronische Geräte verkauft, aber unter anderem auch einen Mobilfunkdienst anbietet.

Bei Comgest hat Co-Fondsmanager Richard Kaye derzeit den Industriesektor und den zyklischen Konsum am höchsten gewichtet, beispielsweise mit Aktien des Bekleidungsherstellers Fast Retailing. Überhaupt verfügten japanische Firmen über einzigartige Geschäftsmodelle, hebt Kaye hervor. Auch das politische Umfeld begünstigt aus seiner Sicht eine positive Entwicklung, nach einer teils chaotischen Politik in der Vergangenheit.

Die Bewertungen an der Börse sind derzeit ebenfalls günstig. Allein das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt im Schnitt bei niedrigen 13,5, weit unter dem Niveau der vergangenen Jahrzehnte. Viele Firmen Nippons verdienen weltweit gutes Geld, was sich in den Aktienkursen offenbar noch nicht widerspiegelt. Genau darin sehen Experten ein gutes Kaufargument.

Dennoch müssen Anleger auch an Tokios Börse Kursschwankungen verkraften können.