Der Freitag steht ganz im Zeichen zweier Ereignisse: Gestern Abend absolvierten die Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl die Elefantenrunde im ORF, heute gehen die wahlwerbenden Parteien endgültig ins Wahlkampf-Finale. Auf internationaler Ebene erreicht die Klimaschutzwoche „Week for Future“ mit den heutigen „Earth Strike“-Demonstrationen, die auch in zahlreichen Städten Österreichs stattfinden, ihren Höhepunkt.

Das Wichtigste im Überblick

„Earth Strike“-Demonstrationen: Im Rahmen der internationalen Klimaschutzwoche „Week for Future“ finden heute weltweit, aber auch in vielen österreichischen Städten Kundgebungen statt. Hierzulande kommt es zu einer Rekordbeteiligung, allein in Wien sind 30.000 Menschen auf der Straße. Mehr dazu.

Der Nationalratswahlkampf geht ins Finale: Alle wahlwerbenden Parteien versuchen noch ein letztes Mal zu mobilisieren. Wir berichten darüber laufend. Bislang haben nur die Grünen ihre abschließende Veranstaltung absolviert. „Wir sind nicht käuflich, wir sind nur wählbar“, sagte Spitzenkandidat Werner Kogler im Sigmund Freud Park in Wien. Mehr dazu.

Betrug bei Fifa-Weltfußballer-Wahl? Lionel Messi wurde, entgegen aller Erwartungen, am vergangenen Montag zum sechsten Mal als Fifa-Weltfußballer ausgezeichnet. Insider hatten auf Liverpool-Verteidiger Virgil van Dijk getippt - nun erheben Vertreter aus dem Sudan, Ägypten und Nicaragua schwere Vorwürfe gegen die Fifa. Mehr dazu.

Aus unserem Magazin

Warum alle plötzlich Opfer sind: Im Wahlkampf rissen sich nicht nur Rechtspopulisten um sie: die Opferrolle. Alle Parteien wollten sie spielen. Aber warum ist es für Menschen mit Führungsanspruch so attraktiv geworden, das Opfer zu geben? Mehr dazu.

Schnäppchen für Mallorca-Reisende: Bis zum Crash des Reisekonzerns steuerte Spanien auf einen neuen Touristenrekord zu. Hotels dürften ihre Preise senken, um Last-minute-Urlauber anzulocken. Mehr dazu.

Wieder Haare auf dem Kopf: Die Glatze kann eine bewusste Entscheidung und ein modisches Statement sein. Viele Männer, die unfreiwillig damit Bekanntschaft machen, leiden aber darunter. Eine Haartransplantation kann ihnen unter Umständen helfen. Mehr dazu.

Diskussionsstoff

Mitreden bei „Fridays for Future“: Brauchen wir den Klimahype? Klimahype, Klimahysterie oder ein lange notwendiges Umdenken in der Gesellschaft? Die Meinungen zur Fridays-For-Future-Bewegung sind gespalten. Diskutieren Sie mit: Müssen wir uns für Schnitzel und SUV schämen? Oder uns vor einer neuen Radikalisierung fürchten? Diskutieren Sie mit!