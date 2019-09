"Earth Strike": 30.000 demonstrieren allein in Wien

Zu einer Rekordbeteiligung kam es bei den Klimademonstrationen in ganz Österreich: In fast allen Landeshauptstädten demonstrierten am Freitagnachmittag zehntausende Schüler und junge Menschen für mehr Klimaschutz.

Mit einer symbolischen Beginnzeit, um fünf vor zwölf Uhr, haben in Wien am Freitag die „Earth Strike“-Demonstrationen begonnen. Vor allem Schüler gehen auf die Straße, um für eine bessere Klimapolitik und mehr Engagement beim Klimaschutz zu demonstrieren. Die heutigen "Earth Strike"-Demonstrationen, die außer in St. Pölten auch in allen anderen Landeshauptstädten stattfinden, bilden dabei das große Finale der internationalen Klimaschutzwoche "Week For Future". Die Organisatoren von der Umweltbewegung "FridaysForFuture" sprachen im Vorfeld von „Zehntausenden“, es werde „Österreichs größte Klimademo aller Zeiten" werden, meinte Sprecherin Veronika Winter.

Tatsächlich kam es zu einer Rekordbeteiligung: Alleine in Wien waren laut einer Schätzung der Polizei rund 30.000 Personen auf der Straße. In Innsbruck waren es 16.000 bis 18.000. In Graz waren zumindest 3.000 Personen unterwegs, in Linz 2.500. In Bregenz bezifferte die Exekutive die Teilnehmerzahl mit 4.000. Damit wurde schon zu Mittag die Zahl von 20.000 Menschen, die beim ersten großen Klimastreik am 15. März in Österreich auf die Straße gegangen sind, weit übertroffen.

In Wien trafen sich die Protestierenden an drei verschiedenen Plätzen, am Praterstern, beim Hauptbahnhof und beim Westbahnhof, um dann parallel ab 12.30 Uhr Richtung Karlsplatz zu marschieren. Am frühen Nachmittag wurden die Teilnehmerzahl auf 30.000 geschätzt.

In drei Demozügen starten die Demonstranten Richtung Innenstadt.

Die Demonstrationszüge führen jeweils symbolischen Orten vorbei: am Verkehrsministerium, der Wirtschaftskammer und dem Haus des Meeres. Um 14 Uhr treffen einander die Teilnehmer am Karlsplatz für eine Zwischenkundgebung, bei der u. a. Reden gehalten werden. Ab 14.30 Uhr geht es weiter Richtung Heldenplatz, wo zwischen 15.30 und 18.30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet, mit den Science Busters, Katharina Rogenhofer (Klimavolksbegehren) und Gottfried Kirchengast (Universität Graz) sowie Livemusik von Paenda und Dunkelbunt.

„Papa, was ist ein Schneemann?"

Nicht ganz pünktlich um 11:55 hat sich der Zug am Praterstern, der unter dem Motto „Politik“ steht, in Bewegung gesetzt. Die Demonstranten hatten nicht nur bunte Kostüme, sondern auch kreative Slogans mitgebracht: „Sei ein Ehrenmann, rette die Erde, Mann”, „Make Love not CO2”, “Eat Pussy not Meat” oder “Papa, was ist ein Schneemann?”, ist auf den Schildern zu lesen. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge dürften sich diesem Zug knapp 9.000 Teilnehmer angeschlossen haben.

Christine Imlinger

Vom Praterstern ging es über die Franzensbrücke zum ersten Zwischenstopp, dem Verkehrsministerium, wo die jungen Menschen für einen kurzen Sitzstreik pausierten. Durch die Straßensperren waren rundum kleine Staus zu erkennen, mit langen Verzögerungen dürfte aber zumindest dort nicht zu rechnen sein.

Nicht nur die Demonstranten, auch die Polizei kam mit einem Großaufgebot. Auch ein Hubschrauber kreiste über der Innenstadt. Zwischenfälle gab es bis zum Mittag keine, stattdessen konnte man das eine oder andere nette Gespräch zwischen Beamten und demonstrierenden Kindern und Jugendlichen mitverfolgen.

Am Westbahnhof startete der wahrscheinlich größte Demozug. Johannes Stangl von der Freiwilligen Feuerwehr schätzte allein dort 10.000 Teilnehmer. Die Menge zog über die Mariahilferstraße zum Haus des Meeres, um dort mit einer Schweigeminute den ausgestrobenen und bedrohten Arten zu gedenken.

ÖVP demonstriert in Innsbruck mit

In den Landeshauptstädten war der Zustrom ebenfalls stark: Alleine in Innsbruck, Graz und Bregenz beteiligten sich den ersten Schätzungen der Polizei zufolge 12.000 bis 13.000 Personen. In Innsbruck sprach die Polizei zu Mittag von, 16.000 bis 18.000 Demonstranten. Darunter waren auch Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), LHStv. Ingrid Felipe (Grüne).