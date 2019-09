Sprechen wir Klartext: Boris Johnson ist ein Rassist, der von einer unerreichbaren Rückkehr in ein imaginiertes Gestern träumt. Der britische Menschenrechtsanwalt Philippe Sands liefert ein Lesestück über die veränderte Sprache in der Politik seines Landes und der USA.

„Verseuchung“ – „Negerbabies“ – „Schickt sie zurück!“

„Volksfeinde“ – „Schreckliche Kollaboration“

„Illoyale Juden“ – „Scheißhausländer“

„Wassermelonenlächeln“ – „Moslembann“ –

„Vergewaltiger“ – „Scheißhaufen”

„Sie sind keine Menschen, sie sind Tiere“

Vor ein paar Jahren war ich im Hauptquartier der UNO und bemühte mich, Regierungsvertreter für eine Resolution zu gewinnen, Mauritius und Afrika zu helfen, sich von einem letzten Überrest des britischen Kolonialismus, den Chagos-Inseln, zu befreien. Unser Hauptkontrahent war der britische Außenminister, der sich unwissentlich als vorzüglichster Fürsprecher des afrikanischen Kontinents herausstellte. Jahre zuvor hatte er einen Zeitungsartikel verfasst, mit dem viele Diplomaten schmerzvoll vertraut waren und in dem er die Bewohner des afrikanischen Lands als „Negerbabies“ mit „Wassermelonenlächeln“ bezeichnet hatte. Worte zählen und sie werden nicht vergessen, besonders dann nicht, wenn sie rassistische Beleidigungen verbreiten.

Der Autor Philippe Sands (*1960) ist Professor für Internationales Recht am University College London, Anwalt in der Matrix Chambers und Präsident des englischen PEN-Clubs. Er ist der Autor des Bestsellers „East West Street“. Soeben erschien auf Deutsch das Buch „Rückkehr nach Lemberg“ (Fischer Taschenbuch, Original 2016: East West Street, On the Origins of Genocide and Crimes Against Humanity"), in dem Sands auch über seine Wurzeln aus Lemberg schreibt. Sein neues Buch, „The Ratline“, erscheint nächstes Jahr. Der gleichnamige herausragende BBC-Podcast ist seit 2018 abrufbar.

Der damalige Außenminister wurde im Juli britischer Premierminister und er sonnt sich in gegenseitiger Bewunderung mit einem US-Präsidenten, der ebenfalls gerne rassistische Hatungen zum Ausdruck bringt – und das in aller Offenheit. Vor einiger Zeit wäre so etwas noch unvorstellbar gewesen: Es sind die Führer von zwei Ländern, die im Jahr 1945 die Charta der Vereinten Nationen verfassten, ein Bekenntnis „zur allgemeinen Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion“. Das Unvorstellbare ist, für einige zumindest, die neue Normalität.

Aufstieg der Politik von Identität und Hass

Der Wandel kristallisierte sich 2016 heraus. Nach der Finanzkrise, einer Globalisierung, der man Entfremdung und Verluste vorwarf, und einer wachsenden Ungleichheit an Wohlstand und Lebenschancen öffneten die Volksabstimmung über die EU-Mitgliedschaft in Großbritannien und die Präsidentenwahl in den USA die Türe in einen neuen Raum: offene Verächtlichmachung und auf Hass beruhende Selbstbestimmung rückten in die Hauptströmung der Politik. Mit wachsender Häufigkeit wurden Worte verwendet und gehört, mit denen Menschengruppen wegen ihrer Rasse, Nationalität oder Religion ins Visier genommen wurden. Innerhalb weniger Monate wurden tief verwurzelte Gefühle gegen Fremde, Einwanderer, Moslems und andere an die Oberfläche gespült.

Rassistische Fangesänge

Eine Sturzflut aus ekelhaftem Antisemitismus überzog die führende britische Oppositionspartei, die ihr Führer zu tolerieren scheint, da er keine Schritte unternimmt, sie mit sofortigen und wirksamen Maßnahmen zu unterbinden. In Italien und Frankreich erklingen wieder voller Wucht üble rassistische Fangesänge auf den Tribünen der Fußballstadien, in Polen und Ungarn regiert der Übernationalismus. Es scheint, dass in Großbritannien, den USA und vielen anderen Ländern das, was bisher nicht toleriert wurde, nun im normalen politischen Diskurs zum Ausdruck gebracht werden darf. Ursache und Wirkung stehen nicht fest, aber die Worte, Taten und Versäumnisse der politischen Führer spielen eine schandhafte Rolle, diese Entwicklung zu legitimieren.

Viele haben Zeugnis abgelegt über den Aufstieg der Politik von Identität und Hass. Einige Tage nach der britischen EU-Volksabstimmung 2016 wurde eine indische Anwältin und Kollegin, eine gute Freundin von mir, in London in einem Bus rassistisch beschimpft. „Geh zurück, wo du hergekommen bist“, sagte man ihr. In zwei Jahrzehnten in Großbritannien war ihr so etwas nicht widerfahren. Sie ist damit aber nicht allein: Das Innenministerium verzeichnete nach dem Brexit-Referendum einen markanten Anstieg an Hassverbrechen. Einige meiner internationalen Studenten erzählen mir, dass sie Angst davor haben, London zu verlassen. Ein angesehener Kollege und Professor senegalesischer Herkunft konnte wegen Visaschwierigkeiten nicht zu einem Vortrag nach Großbritannien kommen, ein weiteres Opfer der neuen „feindseligen Umgebung“, der Politik der früheren Innenministerin Theresa May.

Angst davor, London zu verlassen

Drei Jahre danach sind die Führer der USA und Großbritanniens vereint in ihrer Neigung zu einer Sprache der Herabwürdigung und Spaltung, mit der sie die Rückkehr in eine untergegangene Epoche beschwören. Ihr Treibstoff ist die Betonung des Abgrenzung, sie streben danach, die Menschen in die Kategorien „Wir“ und „Sie“ zu teilen. „Wir“ sind weiß und männlich, scheinen sie zu verkünden, ob in Tweets, Zeitungsartikeln oder – im Fall des Premierministers – in einem Roman; „Sie“, das sind „die Anderen“, ob sie nun schwarz oder braun sind, Einwanderer, weiblich, homosexuell, moslemisch, jüdisch oder ein anderes Bestimmungsmerkmal. Es ist das Gegenteil von Respekt für unser gemeinsames Menschsein.

„Wir“ und „Sie“

Türen, die mit „Wir“ und „Sie“ markiert wurden, sind nichts Neues. Der italienische Schriftsteller Primo Levi schildert in seinem Buch „Ist das ein Mensch?“ (1947) seine Erlebnisse in Auschwitz: „Viele, ob Individuen oder Völker, können mehr oder minder bewußt dem Glauben anheimfallen, dass `jeder Fremde ein Feind ist´“, schrieb er. „Meist ruht diese Überzeugung im Grunde der Seelen wie eine latente Infektion; sie manifestiert sich lediglich in unkoordinierten Handlungen und bildet nicht den Ursprung eines Gedankensystems. Wenn aber genau dies sich ereignet, wenn das unausgesprochene Dogma zur obersten Prämisse eines Syllogismus wird, dann steht am Ende der Gedankenkette das Lager.“

Eine ähnliche Argumentation verfolgt der Völkerrechtler Raphael Lemkin, der Schöpfer des Wortes „Genozid“ (Vernichtung einer ganzen Volksgruppe, Anm.). In seinem Werk „Axis Rule“ (1944) beschreibt er, wie auf Worte des Hasses unausweichlich Taten folgen. Was mit Identifikation beginnt, wird mit einer Markierung fortgesetzt, danach folgt Abgrenzung, dann Vernichtung. Es beginnt immer mit Worten als Mittel, um eine Abtrennung auf Grundlage von Identität zu normalisieren, schreibt Lemkin. Eine Tat folgt der anderen, jede schrecklicher als die vorangegangene.

Levis „unausgesprochenes Dogma“ aus der tiefen Vergangenheit ist heute wieder präsent. Dass solche Haltungen existieren, ist nicht neu. Dass sie offen ausgesprochen werden können, sehr wohl. Dass sie von einem US-Präsidenten oder einem britischen Premierminister zum Ausdruck gebracht wurden oder werden, verleiht ihnen in den Augen mancher den Stempel der Rechtmäßigkeit.

UK und USA sind NICHT Nazi-Deutschland 1936

Um es klar zu sagen: Großbritannien und die USA im Jahr 2019 sind nicht Nazi-Deutschland 1936. Doch etwas ist in Aufruhr geraten, während die Generation, die diese Jahre erlebt hat, von uns geht, womit wir die prägende Gelegenheit verlieren, einer tatsächlich gelebten Erfahrung und Erinnerung zu begegnen. Uns bleibt nur, was sie geschrieben haben, wie etwa das Werk von Viktor Klemperer, Professor in Dresden für Romanistik, der 1947 „Lingua Tertii Imperii“ über die Sprache des Dritten Reichs veröffentlichte. Als gebürtiger Jude, der mit einer „Arierin“ verheiratet war, verlor er kurz nach der Machtergreifung der Nazis seinen Job und damit verbundene Rechte wie etwa den Zugang zu Bibliotheken.

Seines Handwerkszeugs beraubt führte er ein Tagebuch, um seine Erlebnisse und die täglichen Ereignisse in seiner Umgebung festzuhalten, wobei er sich auf die Sprache konzentrierte. Er schuf einen Code – LTI – zur Erfassung öffentlicher und privater Rede, von professionellen Verpflichtungen zu Tratsch mit dem Gemischtwarenhändler. Er hatte keinen wissenschaftlichen Anspruch, sondern machte Zufallsproben, sammelte Beispiele aus nächster Umwelt wie etwa Zeitungen, Radiosendungen, Reden, Gespräche oder Scherze. Heute würde er wohl Tweets und Äußerungen in den sozialen Netzwerken sammeln und interpretieren, individuelle Ausdrücke, die Teile einer weitreichenderen und kollektiven gesellschaftlichen Umwälzung sind. Er machte zahlreiche Beobachtungen, aber eine, die hängen blieb, ist heute relevant: Unter dem Nationalsozialismus durchdrang die Sprache Fleisch und Blut „durch einzelne Wörter, Redewendungen und Satzstrukturen, die mittels millionenfacher Wiederholung durchgesetzt und mechanisch und unbewusst aufgenommen wurden.“

Klemperers schlichtes, aber bedeutsames Argument war, dass der Diskurs tiefere Wahrheiten widerspiegelt und zuerst Überzeugungen prägt und dann Handlungen. „Die Sprache enthüllt alles“, notierte er. „Ein Mensch kann einen Haufen Lügen verbreiten, aber in der Art wie er sich äußert, legt er sein wahres Inneres für alle sichtbar offen.“

Er beschreibt ein bekanntes, wahrnehmbares Muster: Wörter und Phrasen werden endlos wiederholt, übertriebene Behauptungen werden aufgestellt, Beschönigungen und Superlative werden ausgerufen und Aussagen von außerordentlicher Gewagtheit werden getätigt. All das wird um einen grundlegenden Kern gehüllt, der aus Unwahrheiten besteht verbunden mit dem Glauben an sich selbst, und der es erlaubt, das Unmögliche wahr erscheinen zu lassen. Sag' es oft und laut, sag' es mit Leidenschaft und eine neue Wirklichkeit wird geschaffen, in der Wahrnehmungen zu Tatsachen werden und dann im Bewusstsein Wurzeln schlagen. Das klingt bekannt? „Wörter können wie kleine Dosen von Arsen wirken“, folgerte Klemperer, „Sie werden unbemerkt geschluckt, scheinen keine Wirkung zu haben und nach einiger Zeit setzt die giftige Reaktion ein.“

Ein Umfeld, in dem alles möglich wird

Giftigkeit und Reaktion vereinigten sich damals und schufen ein Umfeld, in dem alles möglich wird. Die Verfassung wird ausgesetzt, ein Führer behauptet, das Recht gelte nur für die anderen, und bald schon gehen wir durch die Türen, die mit „Wir“ und „Sie“ markiert sind, hinter denen man sich rasch an einem Ort der Freiheitsberaubung und des Konflikts wiederfinden kann. In machen Fällen, wo solchen Entwicklungen nicht Einhalt geboten wird, wie etwa während des Kolonialismus, im Deutschland der 1930er Jahre, im früheren Jugoslawien oder in Ruanda in den 1990er Jahren, kommt es zu Krieg und Massenmorden in industriellem Maßstab.

Nach einiger Zeit bricht so ein Regime unter dem Gewicht seiner eigenen Widersprüche und dem Druck von anderen zusammen. Seine Gegner proklamieren „Niemals wieder“ und bauen etwas Neues auf. 1945 bedeutete das die UNO-Charta und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte in Anerkennung „der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen.“

„Niemals wieder“, erklärte der Ankläger in den Nürnberger Prozessen, Robert Jackson, im Herbst 1945 in den Verfahren gegen führende Nazis. Einer von ihnen, Julius Streicher, war der Herausgeber der antisemitischen Wochenzeitung „Der Stürmer“. Er stand vor Gericht, „aufgrund des Redens, Schreibens und Predigens von Hass“, wie es in seinem Urteil heißt. Streichers Worte, in denen er „den Juden“ als „ein nicht menschliches Wesen“ bezeichnete, sondern als „Parasiten... (und) Verbreiter von Krankheiten“, zu dessen Auslöschung „mit Stumpf und Stiel“ er aufrief, führten zu seiner Verurteilung wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Worte zählen, sagten die Nürnberger Richter der Welt. Es sollte 50 Jahre dauern, bis dieses Prinzip wieder von einem internationalen Gericht zur Anwendung gebracht wurde. Es geschah nach den Ereignissen in Ruanda im Frühjahr 1994, als sich die Volksgruppe der Hutus gegen die Tutsis richtete. Wie immer begann es mit Worten. Die „Kakerlaken“ wurden identifiziert und ins Visier genommen. Die Zeit sei gekommen, „die Bäume zu fällen“, hieß es. Das Morden begann.

Jahre später wurden Anklagen erhoben, und manche fanden sich für die Worte, die sie gesprochen hatten, vor Gericht wieder. Im Dezember 2003 verurteilte der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda drei Männer für den direkten und öffentlichen Aufruf zum Völkermord, für die Verwendung von Worten, mit denen sie Hass verbreiteten, für Radiosendungen, die „aktiv ethnische Klischees bedienten, die Verachtung und Hass auf die Tutsi-Bevölkerung förderten“. Wie zuvor wurden Formulierungen endlos wiederholt, Beschönigungen erfunden und eine Atmosphäre für das Morden geschaffen.

***

Worte zählen. In Großbritannien und den USA wissen wir das besser als irgendwo sonst, und deshalb sind wir mit solcher Leidenschaft der Idee der Meinungsfreiheit verpflichtet. Konfrontiert mit seiner Serie rassistischer, islamophobischer Aussagen, erklärte der britische Premierminister, diese seien „aus dem Zusammenhang gerissen“ worden – das wurden sie nicht, ich habe sie sehr aufmerksam gelesen – und sie seien „in rein satirischer Weise“ erfolgt, was nicht der Fall ist: Er wählte eine Sprache der Ausgrenzung, der Verächtlichmachung und der Dehumanisierung der „Anderen“. Die Meinungsfreiheit, dieses fundamentalste aller Rechte, bietet keine Verteidigung, wenn Wörter Hass, Gewalttaten oder kriminelle Handlungen schüren.

Wir leben nicht in Nazi-Deutschland, aber wir sind unterwegs auf einem hässlichen Pfad, der jedem, der Sinn für Geschichte hat, bekannt vorkommen wird. Als britische Zeitungen Richter als „Volksfeinde“ angriffen und es die Politiker verabsäumten, sie zu verteidigen, erinnerte ich mich an Klemperer, der, als sich die Schlinge um ihn immer enger schloss, hoffte, dass es nicht schlimmer kommen würde: „Ich trat die Flucht an, ich versteckte mich in meinem Beruf, ich hielt Vorlesungen.“ Wie leicht ist es, heute wieder denselben Weg einzuschlagen.

Worte unserer Führer

Die Worte unserer Führer haben große Bedeutung. Nach einer Serie von Massenerschießungen in den USA – darunter ein Anschlag in El Paso, Texas, bei dem der Verdächtige der Polizei erklärte, er habe sich Mexikaner zum Ziel genommen – hatte der frühere Präsident Barack Obama den Mut, die zeit- und ortsübergreifenden Verbindungen zur Sprache zu bringen. „Wir müssen in aller Entschiedenheit eine Sprache von jedem unserer Anführer zurückweisen, die ein Klima der Angst und des Hasses fördert oder rassistische Haltungen normalisiert“, schrieb er. Sprache war ein Katalysator „der meisten menschlichen Tragödien der Geschichte“, erinnerte er uns: „Sie stand am Ursprung der Sklaverei und der Rassentrennung, des Holocaust, des Völkermords in Ruanda und der ethnischen Säuberung auf dem Balkan.“

Obama weiß, wovon er spricht. In der Kampagne vor dem britischen EU-Referendum bezeichnete der heutige Premierminister Aussagen von Obama als die Wortmeldungen eines „Teil-Kenianers“ mit „angestammter Abneigung gegen das British Empire“. Ein Afrikaner als Präsident sei unfähig, eine unabhängige und rationale Meinung zu bilden, teilte er uns mit.

Sprechen wir Klartext: Unser Premierminister ist ein Rassist, der von einer unerreichbaren Rückkehr in eine imaginierte Vergangenheit träumt (als Außenminister verlor er nicht nur die Abstimmung in der UNO, sondern auch die Kolonie, nachdem der Internationale Gerichtshof zu der Auffassung gelangte, dass Chagos zu Mauritius gehört). In den Wochen vor der Brexit-Volksabstimmung erklärte er, dass Hitler und die EU „ein gemeinsames Ziel“ gehabt hätten. Vor wenigen Tagen bezichtete er Abgeordnete, die seiner Politik widersprachen, „einer schrecklichen Art der Kollaboration“ mit der EU schuldig - Worte, die eine andere Zeit und einen anderen Ort heraufbeschworen. Das Dogma wird klar ausgesprochen und es ist einfach: Auf der einen Seite sind „Wir“, auf der anderen sind „Sie“. Auf der anderen Seite des Atlantiks ist indes die exterminatorische Verknüpfung von Immigranten und Verseuchung durch den US-Präsidenten noch schlimmer. Wie es der Autor Jamil Smith vor einem Jahr im Magazin „Rolling Stone“ formulierte: „Das ist Zeug für einen Völkermord, nicht für Regieren.“

Bevor wir diesen Punkt erreichen, können Verfassungsordnung und Rechtsstaatlichkeit noch Schutz bieten. Aber das werden sie nur tun, wenn wie die Idee einer gemeinsamen Menschheit respektieren, einer Gemeinschaft, die die Würde eines jeden Einzelnen anerkennt und vollständig respektiert aus keinem anderen Grund als aus seinem Menschsein. Dieser Respekt muss ganz oben beginnen.

Deutsche Erstveröffentlichung übersetzt aus dem Englischen von Gabriel Rath. Dieser Aufsatz ist auch auf Französisch in „Le Monde“ und auf Spanisch in „El Pais“ erschienen.