Patienten werden zu Kunden: Toyota als Vorbild für ein Spital

In einem Lean Hospital wird der Patient in den Mittelpunkt gestellt, nicht das Personal. Das beginnt bereits bei der Raumplanung und zieht sich über sämtliche organisatorische und strukturelle Bereiche.

Mit seinem System der schlanken Strukturen wurde der Autobauer Toyota zum Weltmarktführer. Thomas Hausner, ärztlicher Leiter des Krankenhauses Lorenz Böhler in Wien, will dieses Konzept in Österreichs Spitälern einführen.

Es beginnt schon im Kleinen. Bei der Reinigung etwa. Oder beim Essen. Wer isst schon alle Speisen auf dem Tablett, die ihm in einem Krankenhaus serviert werden? So manche Portion geht unberührt zurück. Und wird weggeworfen.



Was für eine Verschwendung. Die zu vermeiden wäre, gäbe man den Patienten etwa die Möglichkeit, ihre Mahlzeiten selbst aus einem Essenswagen zusammenzustellen. Sie würden nur das nehmen, worauf sie Appetit haben, und hätten noch dazu das Gefühl einer persönlichen, individuellen Betreuung.