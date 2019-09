Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf das Wochenende.

Seit Monaten steht der Freitag unter dem Motto „Fridays for Future“. Heute kam es beim „Earth Strike“, dem großen Finale der Klimaschutzwoche „Week for Future“, zu einer Rekordbeteiligung. Allein in Wien demonstrierten 30.000 Menschen, vorwiegend Schüler - Sprüche wie „Lieber Eis in der Arktis als Schnee auf Ibiza“ oder „Bald ist es bei uns so heiß wie auf Ibiza“ stand auf Transparenten zu lesen. Aber auch in Innsbruck wurden bis zu 18.000 Personen gezählt, in Graz 8000, in Linz 2500 und in Klagenfurt 800. Damit wurde die Zahl von 20.000 Menschen, die beim ersten großen Klimastreik am 15. März auf die Straßen gingen, weit übertroffen. Mehr dazu.

Was Sie heute noch wissen sollten

Strache, sein Leibwächter und die Hintermänner von Ibiza: Knapp vor der Nationalratswahl tauchte aus der Giftküche des Wiener Anwalts M. neuerlich Material auf, das den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und der FPÖ schaden soll. Christian Ultsch ist der Frage nachgegangen: Wer zahlte - wie schon beim Ibiza-Video - dafür? Mehr dazu.

„... dann heißt die nächste Kanzlerin Rendi-Wagner“: Altkanzler Sebastian Kurz appelliert, sich nicht auf die Meinungsumfragen zu verlassen und warnt beim „Auftakt zur Schlussoffensive“ vor einer Koalition gegen die ÖVP. Mehr dazu.

Warum im Westen und in Wien weniger Auto gefahren wird: Die Zahlen der Statistik Austria zeigen für 2018 ein ungewöhnliches Bild. Mehr dazu.

Welche Magazin-Stücke Sie noch lesen könnten

Wo waren die Kammern im Wahlkampf? 2017 haben ÖVP und FPÖ den Sozialpartnern noch den Fedehandschuh hingeknallt. Im Wahlkampf 2019 war das kein Thema mehr. Sind die Kammern im Leo, fragt sich Hanna Kordik. Mehr dazu.

Ist Wirtschaftswachstum tödlich? So lange es noch Armut in Österreich gibt, so lange gebe es nicht genügend Umverteilung, sagt Barbara Blaha vom dezidiert linken Thintank Momentum Institut. Mit unserem derzeitigen Wirtschaftswachstum würden wir dem Planeten und somit auch uns selbst die Lebensgrundlage entziehen. Mehr dazu.

Wie die Thomas-Cook-Pleite dies Preise auf Mallorca drückt: Bis zum Crash des Reisekonzerns Thomas Cook steuerte Spanien auf einen neuen Touristenrekord zu. Hotels dürften ihre Preise senken, um Last-minute-Urlauber anzulocken. Mehr dazu.

Worüber heute diskutiert wird

Wie oben erwähnt ist heute „Earth Day“. Doch die Meinungen zur Fridays-For-Future-Bewegung sind gespalten. Brauchen wir den Klimahype? Müssen wir uns für Schnitzel und SUV schämen? Oder uns vor einer neuen Radikalisierung fürchten? Diskutieren Sie mit!

„Wir“ sind weiß und männlich - „Sie“, das sind „die Anderen“: Der britische Menschenrechtsanwalt Philippe Sands liefert ein Lesestück über die veränderte Sprache in der Politik seines Landes und der USA. Mehr dazu.

Tipps für das Wochenende

Streaming-Tipps: Diesmal präsentieren wir die besten Wahlkampf-Filme auf Netflix, Amazon & Co. Mehr dazu.

Lokal-Tipp: Sie erkennen das Lokal an der Schlange davor. Das „Öfferl“ hat mit einer denkbar kleinen Speisekarte eröffnet, die es aber in sich hat. Anna Burghardt hat dem Lokal ein Testessen abgestattet. Mehr dazu.

Was darf man am Wochenende nicht verpassen?

Am Samstag und Sonntag findet in Wien wieder der traditionelle Weinwandertag statt.

Nicht vergessen: Am Sonntag wählen gehen!

Zitat der Woche

Ich habe ja nicht erzählt, dass ich vom Mars komme. Der Wiener Sebastian Kurz findet seine Geschichten von der Jugend im Waldviertel nicht so weit hergeholt.

