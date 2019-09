Quantentheorie wird fassbarer

Experiment: Riesenmolekül an zwei Orten gleichzeitig.

In der Quantenwelt verhält sich Materie sowohl als Teilchen als auch als Welle. Seit Jahren versuchen Wiener Physiker diese Dualität an immer größeren Objekten nachzuweisen. Nun berichten sie im Fachmagazin Nature Physics (23. 9.) von einem neuen Rekord: Gemeinsam mit Kollegen von der Universität Basel brachten sie ein aus 2000 Atomen bestehendes riesiges Molekül in einen Überlagerungszustand – und damit an mehrere Orte gleichzeitig.

Das Überlagerungsprinzip ist ein Kennzeichen der Quantentheorie. Damit in Zusammenhang steht eine jener essenziellen Fragen, mit denen Physiker und Philosophen seit den Anfängen der Quantenmechanik zu kämpfen haben: Wie gehen die merkwürdigen Quanteneffekte in die klassische Welt über, mit der wir im Alltag vertraut sind? Experimente wie das beschriebene nähern sich der Frage direkt an, indem sie Quanteninterferenzen mit immer massereicheren Objekten aufzeigen. (APA/cog)