Ist Aluminium im Deodorant wirklich schädlich?

(c) imago

Aluminiumsalze werden als „potenziell krebsfördernd“ eingestuft: Ihre häufige Nutzung in Achselnähe scheint das Brustkrebsrisiko zu erhöhen.

Vor einigen Jahren gab es in den Medien vermehrt Warnungen, dass Aluminium in kosmetischen Produkten zu vermeiden sei, denn es kann die Entstehung von Krebs fördern. Eine Leserin fragt nun: Was wurde aus dem Hype um Aluminiumsalze: Ist die Befürchtung bestätigt oder widerlegt? „Unsere Studie aus dem Jahr 2017 ist immer noch der aktuelle Stand der Wissenschaft, danach gab es keine großen neuen Ergebnisse“, erzählt Hanno Ulmer vom Department für Medizinische Statistik, Informatik und Gesundheitsökonomien der Med-Uni Innsbruck.