Heimische Ideen für den Wirtschaftsstandort Welt

Anfang Oktober nimmt das Austrian Blockchain Center seine Arbeit auf. Erklärtes Ziel: Österreichs Führungsrolle im neuen IT-Standard stärken und die Wirtschaft mit neuen Ideen versorgen. Die Fachhochschule Vorarlberg arbeitet an Lösungen für global agierende Unternehmen.

Totgesagte leben länger, das gilt auch für Bitcoin. Doch lässt sich kaum behaupten, dass die virtuelle Währung mittlerweile ein gängiges Zahlungsmittel ist. Nach Jahren des Hypes, massiver Kursschwankungen und letztlich besorgniserregenden Zahlen zum horrenden Energieverbrauch steht eines fest: Es wird zu viel über Bitcoin und viel zu wenig über die Blockchain gesprochen. Das meint zumindest der Bund, der gemeinsam mit Ländern, Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen bis zu 20 Millionen Euro in die Forschung stecken will. Das neu gegründete Austrian Blockchain Center (ABC) bündelt hierfür die Kompetenzen von über 90 österreichischen Partnern.

Transparenz als Stärke

Blockchains sammeln und verketten chronologisch Veränderungen in einem Datensatz und machen so jede Manipulation rückverfolgbar. Netzwerkteilnehmer müssen validieren, ob eine Veränderung rechtmäßig vonstattengegangen ist – von da an ist sie transparent und gespeichert. Da Kopien von den Datensätzen dezentral auf Servern der beteiligten Akteure lagern, ist das Verfahren besonders gut vor Hackern geschützt: Solang genug „Zeugen“ das ursprüngliche Protokoll besitzen, werden Fälscher schnell überführt.

Das macht die Technologie für Branchen interessant, die auf Vertrauen und Kommunikation angewiesen sind. Dazu zählen natürlich Banken und Versicherungen, die mittlerweile fast alle auch an Blockchain-Lösungen arbeiten. Aber auch die produzierende Industrie könne von der neuen Transparenz profitieren, so Jens Schumacher von der Fachhochschule Vorarlberg und Mitglied des neuen ABC.

Der Professor hat sich auf globale Unternehmensnetzwerke spezialisiert und weiß, wie wichtig die Rückverfolgbarkeit von Eingriffen in komplexen Produkten ist: „Hersteller verkaufen zunehmend auch Services wie Wartung und Schadenshaftung. Was beim Kunden mit dem Produkt passiert, muss deswegen gut dokumentiert werden.“ Schon jetzt arbeiten Unternehmen dabei mit „digitalen Zwillingen“, die eine virtuelle Kopie des Produkts auf firmeneigenen Servern speichern und jeden Eingriff, jedes Ersatzteil und jeden Defekt dokumentieren.

„Eine lokale Datenbank ergibt in einem globalen Netzwerk aber wenig Sinn. Die Blockchain schließt die Lücke zwischen Produkt und digitalem Zwilling. Einmal getätigte Veränderungen sind darin für alle Vertragspartner nachvollziehbar gespeichert und die Daten handlich organisiert“, erklärt Schumacher.

Derzeit identifiziert das Dornbirner Team geeignete Firmen im österreichischen Westen, die ihre Forschung in die Praxis umsetzen könnten. Denn obwohl der Bund mehrere Millionen für das ABC vorsieht, verlangt er Vorkasse von der Industrie. Dass diese daher zunächst überzeugt werden will, sei normal. „Doch das Potenzial der Technologie ist evident – es fragt sich nicht ob, sondern wann sie angewendet wird“, so Martin Dobler, ebenfalls an der FH Vorarlberg tätig.

Revolution oder Evolution?

Die Dornbirner tragen zu einem von fünf Schwerpunkten des neu gegründeten Zentrums bei. Neben vier innovationsgetriebenen Gebieten schauen die Beteiligten auch auf die rechtlichen und politischen Folgen. „Welche gesellschaftlichen Umbrüche lauern, kommt darauf an, wie groß der wirtschaftliche Umbruch wird. Im Prinzip könnten ganze Wirtschaftszweige wegfallen“, sagt Schumacher.

Zum Beispiel in der Sharing Economy, wo Firmen wie Uber zwischen Fremden vermitteln und durch stetige Kontrolle für Vertrauen sorgen. Dieses Vertrauen könnte auch eine intelligent gestaltete Blockchain herstellen, ein Mittelsmann würde überflüssig. Doch bis dahin wären auch Datenschutzfragen zu klären.

Die zum Teil bitteren Erfahrungen mit der Bitcoin-Währung bieten den Wissenschaftlern zwei Lektionen. Zum einen verschlingt die Validierung der einzelnen Blocks durch Rechenleistung zu viel Energie, weswegen sich andere Verfahren etablieren müssen. „Zum anderen hat Bitcoin bewiesen, dass die Technik ihren Anspruch an Sicherheit erfüllt“, so Schumacher. Die nächste Innovation in Sachen Blockchain kommt dann vielleicht aus Österreich.