Schon zur Pause vermisst man hier Meryl Streep

„Angels in America“ in der Neuen Oper Wien: bewegend und etwas zäh.

Die 1980er-Jahre in den USA: Reagan und Aids. Tony Kushner arbeitete im Drama „Angels in America“ die Endzeitstimmung aus schwuler Sicht auf und bekam dafür 1993 den Pulitzer-Preis. Zehn Jahre später läutete die gleichnamige HBO-Miniserie (u. a. mit Meryl Streep und Al Pacino) ein neues Qualitäts-TV mit ein. Und bald darauf stellte Péter Eötvös seine Opernversion des Stoffs in Paris vor, deren revidierte Fassung von 2012 nun (bis 1. 10.) im Museumsquartier als gelungene Produktion der Neuen Oper Wien zu erleben ist. Realität und Fiktion gehen hier eine doppelte Verbindung ein: Das liegt einerseits an der historischen Figur von Roy Cohn, der als Kommunistenjäger in der McCarthy-Ära groß geworden ist und seine Homosexualität hinter einer politisch erzkonservativen Fassade verborgen hat, bis er 1986 an Aids starb. Andererseits an den Träumen und Halluzinationen, die Cohn und die fiktiven Charaktere durchleben. Diese kommen auch in Matthias Oldags Inszenierung und der Ausstattung von Nikolaus Webern konkret auf die Bühne: eine werkdienliche, auch bei vorübergehend ausgefallenen Übertiteln verständliche Arbeit, bei der stückgemäß etliche Darsteller mehrere Rollen übernehmen.