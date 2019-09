Erstmals mehr als eine Million Wahlkarten ausgestellt

Bei den Briefwahlstimmen wird ein neuer Rekord erwartet. Die Stimmen werden erst am Montag und Donnerstag ausgezählt, am Sonntag wird es also noch kein endgültiges Wahlergebnis geben.

Die Zahl der Menschen, die nicht (fix) in ihrem eigenen Wahllokal wählen, steigt: Erstmals wurden mehr als eine Million Wahlkarten - 1,070.933 laut Innenministerium - ausgestellt. Bei ähnlicher Beteiligung und Rücklauf wird fast ein Fünftel der Stimmen - rund 950.000 - im Sonntagabend verkündeten vorläufigen Ergebnis fehlen. Denn die Briefwahl wird erst am Montag ausgezählt, sonstige Wahlkartenstimmen am Donnerstag. Damit ist denkbar, dass die eine oder andere Frage - etwa gegebener Mehrheiten - erst kommende Woche entschieden wird. 2017 war die SPÖ im Sonntags-Ergebnis noch Dritte, aber nach Auszählung der Briefwahl am Montag lag sie doch vor der FPÖ auf Platz 2.

Und bei der aufgehobenen Bundespräsidentenstichwahl vom Mai 2016 drehten sie das Ergebnis um: Nach Auszählung der Briefwähler war Alexander Van der Bellen und nicht mehr Norbert Hofer Erster.

Die Briefwahl wird traditionell in den größeren Städten am stärksten genützt.In Wien wurden noch einmal um fast 30 Prozent mehr Wahlkarten angefordert als 2017 - obwohl die Zahl der Wahlkarten dort (mit jetzt 266.150) ohnehin schon weit überdurchschnittlich war.

Zahl der Auslandswahlkarten nur schwach gestiegen

Vergleichsweise schwach gestiegen ist die Zahl der Wahlkarten, die die Gemeindewahlbehörden ins Ausland geschickt haben: 61.184 sind es heuer, um nur 3,2 Prozent mehr als 2017. Damals war das Interesse der Auslandsösterreicher, an den Wahlen in der Heimat teilzunehmen, nach einem starkem Anstieg bei der Bundespräsidentenwahl allerdings noch einmal kräftig gewachsen.

Wer seine Karte schriftlich beantragt, aber nicht rechtzeitig von der Post abgeholt hat, kann die Wahlkarte noch direkt im Wahlreferat abholen.

Innenminister Wolfgang Peschorn setzt dann am Wahlsonntag jedenfalls die Tradition bisheriger Innenminister fort: Er wird am Abend in der Nationalbibliothek das vorläufige Endergebnis der Nationalratswahl verkünden. Darin fehlt dann allerdings noch ein beträchtlicher Teil der Stimmen: eben jener der Briefwahlstimmen. Denn die Briefwahlstimmen und Wahlkarten werden erst am Montag und am Donnerstag ausgezählt.

Ein Viertel dann noch offen

Schon 2017 wurden 15 Prozent der Stimmen nicht mehr über die Wahlurne im eigenen Wahllokal abgegeben, sondern größtenteils über die Briefwahl.

Den größten Teil der noch fehlenden Stimmen müssen am Montag die 112 Bezirkswahlbehörden auswerten. Sie zählen die auf dem Postweg abgegebenen Stimmen aus. Das könnten heuer (bei gleicher Wahlbeteiligung) mehr als 900.000 sein. Schon 2017 waren es 758.424 abgegebene Stimmen, darunter 753.497 gültige.

Sollte es am Montagabend noch ganz knapp stehen, dann fällt die Entscheidung erst am Donnerstag. Dann werden noch einmal zahlreiche Wahlkarten ausgewertet – heuer sind wohl an die 50.000 (nach 37.300 im Jahr 2017). Den Ausschlag geben werden diese Stimmen aber nur, wenn es hauchdünne Differenzen gibt. Im Jahr 2017 machte die zweite Tranche nur 0,73 Prozent der gültigen Stimmen aus. (APA/red.)