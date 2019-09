Verluste bei Chipaktien

Zahlen des US-Rivalen Micron setzten gestern Europas Chipfirmen kräftig zu.

Bangalore/Frankfurt/Wien. Ein enttäuschender Ausblick des US-amerikanischen Konkurrenten Micron setzte am Freitag den europäischen Chipherstellern gehörig zu. Die Anteilsscheine des österreichischen Unternehmens AMS, das überdies vom Bieterstreit um den deutschen Lichtkonzern Osram belastet wird, der deutschen Infineon und ebenso jene von STMicro fielen zur Eröffnung am Freitag um bis zu 3,6 Prozent. Die Titel des deutschen Zulieferers Siltronic verloren sogar 5,2 Prozent, drehten im Laufe des Tages aber doch ins Plus.

Der US-Konkurrent Micron verbuchte im abgelaufenen Quartal einen Gewinneinbruch auf 561 Millionen von 4,33 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal peilt der Halbleiter-Anbieter einen Gewinn von 0,35 bis 0,49 Dollar je Aktie an. Analysten hatten mit 0,48 Dollar gerechnet.

Dem Konzern macht Börsianern zufolge besonders der Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie der Streit um den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei, den wichtigsten Micron-Kunden, zu schaffen. Die langfristigen Aussichten seien aber unverändert positiv, schrieb Analyst Karl Ackerman vom Vermögensverwalter Cowen. Micron sei schließlich führend bei Chips für wachstumsstarke Anwendungen, etwa autonomes Fahren oder den neuen Mobilfunk-Standard 5G. (APA/est)