„Komik ist demokratisch“

(c) Die Presse (Clemens Fabry)

„Ein neuer Mensch“ heißt das neue Soloprogramm von Hosea Ratschiller. Der Ombudsmann kommt darin – wie in allen seinen Programmen – übrigens nicht vor.

In seinem neuen Programm spielt Hosea Ratschiller einen Mann, dessen Ordnung ins Wanken gerät. Mit einiger politischer Unterfütterung.

Wenn man sich mit Hosea Ratschiller über sein neues Soloprogramm unterhält, kann es sein, dass man irgendwann in eine politisch-philosophische Debatte abgleitet. Da geht es um Sozialpartnerschaft und Vertrauensverlust. Es geht um Ibiza, um Populismus und um eine Gesellschaft, die egoistisches Verhalten belohnt. Und um die Mischung aus Faszination und schlechtem Gewissen, die Greta Thunberg bei vielen auslöst.

„Ich hab jetzt viel Theorie erzählt“, sagt der 37-Jährige dann irgendwann. „Aber eigentlich erzähle ich Geschichten.“ In seinem jüngsten Programm ist es die eines Mannes, dessen Welt aus den Fugen gerät, als er seiner Tochter zum ersten Mal aufträgt, ihr Zimmer aufzuräumen – und dann bemerkt, wie es eigentlich bei ihm selbst ausschaut. „Es ist ein Tag im Leben von jemandem, der draufkommt: Die Ordnung, in die er sich eingelebt hat, geht sich nicht mehr aus. Dahinter liegt die Frage: Wie kann man Autorität ausüben, wenn klar ist, dass die eigene Ordnung überhaupt nicht tragfähig ist?“

Es hat ein paar Jahre gedauert, bis der Kabarettist vor wenigen Tagen sein neues Programm „Ein neuer Mensch“ vorgestellt hat. Unter anderem, weil er mit „Der allerletzte Tag der Menschheit“ – für das er gemeinsam mit Birgit und Nicole Radeschnig, die die Musik dazu machten, gleich doppelt ausgezeichnet wurde – fünf Jahre lang durch allerhand Theater im ganzen deutschsprachigen Raum getourt ist, bis das Programm irgendwann im vergangenen Jahr ausgelaufen ist.

„Nicht immer recht haben“

Anders als bei seinen bisherigen Soloprogrammen ist diesmal unter anderem die Figur, die Ratschiller auf der Bühne darstellt: Die bisherige, die im schwarzen Anzug um die große Show bemüht war, bis diese irgendwann brüchig wurde, sei gewissermaßen auserzählt gewesen. Jetzt ist er auf der Bühne ein Mann mit viel kleineren Problemen, die er allerdings nicht vor dem Publikum verbirgt, sondern von Anfang an auf den Tisch legt. „Der ist viel offener“, sagt der Kabarettist. „Und ich will ja auf der Bühne Geschichten erzählen. Da ist diese neue Figur ein guter Verbündeter.“

Was sie beim Publikum auslösen sollen? Zunächst einmal Lachen. Und ein bisschen vielleicht auch, dass sie vielleicht nach dem Theater weniger an ihren scheinbar felsenfesten Überzeugungen kleben. „Dass man sich bewusst wird, dass man trotzdem ein wertvoller Mensch ist, der gern gehabt wird – auch wenn man nicht immer recht hat.“ Nicht zuletzt, weil auf der Bühne eben das Scheitern ausgelebt wird. „Wir verstecken das nicht. Das unterscheidet uns auch von autoritären Politikern – insofern ist Komik irgendwie auch was Demokratisches.“

Dass seine Geschichten grundsätzlich eine gewisse politisch-philosophische Unterfütterung haben, dem komme er gar nicht aus. „Ich interessiere mich einfach für Sachen, ich lese gerne theoretische Bücher und eine Literatur, die die Welt nicht ausklammert, sondern hinein will in die Welt.“ Etwa darüber, wie die Debatte über den Klimawandel in den vergangenen Jahren verlaufen ist. „Da kann man sehr viel darüber lernen, wie die neue Postdemokratie funktioniert.“

Den FM4-Ombudsmann, mit dem Ratschiller vor 13 Jahren bekannt geworden ist, gibt es unterdessen übrigens weiter. „Im Vordergrund steht inzwischen aber, dass er ein Repräsentant eines untergehenden Systems ist – und weniger, dass er etwas erklärt, über das er eigentlich nicht viel weiß“, sagt der Kabarettist. Wie lang er auf FM4 noch Fragen beantworten wird? „Er ist die längstdienende tägliche Satiresendung im ORF. Das weckt natürlich den Ehrgeiz à la Marcel Hirscher. Wenn ich aufhöre, dann nur mit Liveschaltung zur besten Sendezeit.“